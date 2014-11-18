افتتاح نمایشگاه دائمی سوره مهر در سنندج/ توسعه کتابخوانی منجر به ارتقای فرهنگ عمومی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب و نرم افزاری های علمی و آموزشی سوره مهر همزمان با هفته کتاب و با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان واستاندار و جمع دیگری از مسئولان استان گشایش یافت.

استاندار کردستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه و فروشگاه کتاب و نرم افزارهای آموزشی گفت: توسعه فرهنگ مطالعه از مهمترین مسائل موجود در هر جامعه ای محسوب می شود که نقش تاثیرگذار و تعیین کننده ای در ارتقای فرهنگ عمومی دارد.

عبدالمحمد زاهدی عنوان کرد:امیدواریم با افتتاح این نمایشگاه و فروشگاه شاهد افزایش سرانه تعداد کتاب در استان باشیم.

وی بیان کرد:کتاب های زیادی در سطح کتابخانه ادارات و خانه های مردم وجود دارد که اگر از قفسه ها خارج و در دسترس عموم مردم قرار داده شوند می توان بستر مطالعه را برای قشر زیادی فراهم کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا نامه‌ای به همه ادارات استان نوشتیم و از آن‌ها خواستیم تمام کتاب‌هایی را که هرگز مورد مطالعه قرار نمی‌گیرند را به اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تحویل دهند.

انتشار آثار جمع آوری شده جشنواره خاطره نویسی شمال‌غرب کشورتوسط سوره مهر

رئیس حوزه هنری استان کردستان نیز در این مراسم گفت: حوزه هنری استان کردستان بنا بر رسالتی که برعهده دارد در مجموعه فرهنگی هنری پردیس سینمایی بهمن مکانی به مساحت 120 متر مربع را به برپایی این نمایشگاه و فروشگاه دائمی اختصاص داده است.

امین مرادی با بیا اینکه این نمایشگاه و فروشگاه دائمی هر روز از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و 15 عصر تا 20 شب پذیرای علاقمندان به کتاب است، بیان کرد: در موضوعات مختلف شامل هنر، دینی، دفاع مقدس، رمان، شعر و ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی و غیره در این نمایشگاه و فروشگاه کتاب عرضه می شود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه مدیرعامل انتشارات سوره مهر تهران نیز نگاه ویژه‌ای به استان کردستان داشته و در این راستا نیز اعلام آمادگی کردن که تازه‌های نشر را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار نمایندگی استان کردستان بگذارند.

وی ادامه داد: مکان دسترسی این نمایشگاه بسیار ویژه بوده و همه همشهریان می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن از خدمات آن بهره‌مند شوند و از دیگر خدمات فرهنگی و هنری پردیس سینمایی بهمن نیز برخوردار شوند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به انتشار چندین کتاب مشهور توسط این انتشارات عنوان کرد:انتشارات سوره مهر یکی از فعال‌ترین انتشارات کشور است و تاکنون کتاب‌های مشهوری همچون "دا"، " بابانظر"، "نورالدین پسر ایران" و " شنام" را منتشر کرده است که ده‌ها بار تجدید چاپ شده‌اند.

مرادی بیان کرد: انتشارات سوره مهر موافقت کرده است که آثار جمع‌آوری شده جشنواره خاطره نویسی شمال‌غرب کشور را که به میزانی حوزه هنری استان کردستان برگزار می شود را در قالب کتابی منتشرو از نویسندگان و ادبای کردستانی نیز برای انتشار آثارشان حمایت کند.