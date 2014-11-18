اولین نمایشگاه تخصصی بانکداری در کرمانشاه برگزار می شود

رضا سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به کار نخستین نمایشگاه تخصصی بانکداری، بیمه و بورس در پارک شاهد، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: نمایشگاه مذکور از امروز، ۲۷ آبان با حضور ۲۰ بانک و شرکت در زمینه بانکداری، بورس و بیمه آغاز به کار خواهد کرد.

سلیم ساسانی همچنین گفت: اولین نمایشگاه مسکن، انبوه سازی، سیستم های نوین ساختمان و درب و پنجره نیز همزمان با نمایشگاه تخصصی بانکداری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۲۵۰۰ متر و با حضور ۵۰ شرکت تا روز جمعه بر پا خواهد بود.

مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه ساعات بازدید از نمایشگاه را ۱۵ تا ۲۰:۳۰ هر روز عنوان کرد.