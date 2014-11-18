هشدار نسبت به تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز طباطبایی دبیر اجرایی دهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و ششمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی، اظهارداشت: این کنگره با حضور 400 فوق تخصص عفونی اطفال، متخصصین کودکان، پزشکان عمومی و متخصصین عفونی بزرگسال در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فوق تخصص‌های عفونی از شهرهای مختلف کشور طی این سه روز در تهران گردهم می‌آیند، اظهار کرد: مباحث عام و فراگیر جامعه و در عین حال نو و جدید در این کنگره مورد بررسی قرار می گیرند، ضمن آنکه تلاش می‌کنیم اشکالات و چالش‌های پزشکان را در این حوزه برطرف کنیم.

طباطبایی به یکی از مشکلات مبتلابه جامعه اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد تجویز و مصرف بی‌رویه داروهای آنتی‌بیوتیک هستیم. توصیه ما استفاده کمتر از آنتی‌بیوتیک‌هاست. زیرا به دلیل تجویز زیاد این داروها مقاومت میکروبی ایجاد شده است.

دبیر اجرایی دهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و ششمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی با اشاره به اینکه مقالات مختلفی به دبیرخانه کنگره ارسال شده که مورد تبادل نظر قرار می‌گیرند، گفت: 10 امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان در این کنگره اختصاص یافته است.

وی به برپایی نمایشگاه عرضه تجهیزات و داروها در حاشیه کنگره اشاره و عنوان کرد: شرکت‌های دارویی مختلفی در این نمایشگاه غرفه دارند و داروهایشان را در معرض دید شرکت‌کنندگان می‌گذارند.

به گفته طباطبایی، ارتقای سلامت جامعه از جمله اهداف اصلی برگزاری این کنگره است.

دهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و ششمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی از تاریخ 28 تا 30 آبان ماه جاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این همایش، دکتر سید محمدرضا بلورساز رئیس انجمن عفونی اطفال، دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر جواد فیض، دکتر سید عبدالرضا سیادتی، دکتر رهبری منش دبیر علمی و دکتر طباطبایی دبیر اجرایی همایش، سخنرانی خواهند داشت.

این همایش با حضور پزشکان متخصص کودکان، فوق تخصصی عفونی کودکان و سایر رشته های فوق تخصصی کودکان و پزشکان عمومی برگزار و طبق مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی دارای امتیاز بازآموزی است.

تازه های بیماری سل در کودکان، آدنیت و توده های گردنی، تازه های لیشمانیوز احشایی، پیشگیری و واکسیناسیون در کودکان، آنتی بیوتیک های جدید، کنترل عفونت در بیماری ها، نقش بیماری های عفونی در بروز ناشنوایی کودکان، معضلات دندان درآوردن کودکان و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها، اخلاق در پزشکی و...، از جمله پانل ها و میزگردهایی هستند که در این همایش برگزار می شود.