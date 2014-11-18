نمایشگاه کتاب دماوند با حضور ۴۰ مؤسسه انتشاراتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد دماوند شامگاه دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه کتاب اظهار داشت: این نمایشگاه به منظور دستیابی علاقمندان کتاب و کتابخوانی به تازه های نشر با همکاری اداره ارشاد شهرستان و اتحادیه شرکتهای تعاونی کتاب کشور صورت گرفته است.

محمود پور دیوان بیگی مقدم افزود: در این نمایشگاه کتابهای مختلف در حوزه های علمی، فلسفی، تاریخی، مذهبی، روانشناسی، شعر و ادبیات و ابزارهای کمک آموزشی در معرض نمایش عموم قرار گرفته که کتابهای این نمایشگاه با تخفیف ۱۰ الی ۲۰ درصدی به متقاضیان عرضه می شود.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه با اجرای برنامه های متنوعی از قبیل تجلیل از پدیدآورندگان، خادمان و پیشکسوتان عرصه کتاب و کتابخوانی، برگزاری مسابقه آنلاین ویژه شهرستان دماوند www.booki.ir، کارگاه فنون نقدکتاب، کارگاه آموزش قصه نویسی و قصه گویی و روشهای جستجوی اینترنتی همراه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی دماوند بیان کرد: در بخشی دیگری از این نمایشگاه غرفه دریافت کتب اهدائی شهروندان باهدف جمع آوری کتب مازاد بر نیاز در کتابخانه های شخصی برای تجهیز و گسترش کتابخانه های شهرستان درنظرگرفته شده همچنین غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محیط مناسبی را برای نقاشی کودکان در این نمایشگاه باموضوع کتاب و کتابخانه فراهم آورده است.

این مسئول، حضور ناشران کمک آموزشی همچون گاج، قلم چی، مبتکران، گل واژه و پیام نور در کنار دیگر ناشران عمومی را فضای مناسبی را برای بهره بردن علاقمندان به کتاب و کتابخوانی خواند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی دماوند یادآور شد: در مجموع حرکت خوبی اداره فرهنگ و ارشاد با همکاری اتحادیه شرکت های تعاونی کتاب کشور آغاز شده چرا که با ورود بخش خصوصی به این عرصه کیفیت مطلوبتری در اجرای کار مشاهده می شود.

این نمایشگاه از امروزتا اول آذرماه ۱۳۹۳ هرروز از ساعت ۱۰صبح الی ۱۳ و بعدازظهرها از ساعت ۱۵ تا ۱۹ پذیرای علاقمندان است.