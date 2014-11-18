فیلم شیار143 در سینما بهمن سنندج اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم شیار 143 شامگاه دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان واستاندار و جمع دیگری از مسئولان استان در سینما بهمن سنندج اکران شد.

شیار143 در ژانر دفاع مقدس تولید شده و به موضوع مادران در دوران دفاع مقدس می پردازد و داستان زنی به نام الفت را روایت می کند که در انتظار پسرش یونس که برای مقابله با رژیم بعثی به جبهه رفته است، روزگاررا سپری و بعداز سال ها خبر خوشی از بازگشت پسرش دریافت می کند.

این فیلم به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی و ابوذر پور محمدی ساخته شده و مریلا زارعی، مهران احمدی، جواد عزتی، یدالله شادمانی و گلاره عباسی از بازیگران این فیلم هستند.

مردم کردستان در دوران جنگ تحمیلی برای دفاع از آب و خاک و ناموسشان 5 هزار و 400 شهید تقدیم انقلاب کردند و در این منطقه بسیارند مادرانی که چند فرزند خود را در راه دین مبین اسلام و انقلاب از دست دادند.

کم نیستند تعداد مادران شهدای مفقودالاثر در کردستان که روزهای بسیاری را در انتظار دیدار دوباره جگرگوشه اش سپری کرده است و فیلم شیار 143 به خوبی انتظار این مادران را به تصویر کشیده است.

مردم علاقمند به فیلم به ویژه با موضوع دفاع مقدس در استان می توانند از امروز برای دیدن فیلم شیار 143 به سینما بهمن سنندج مراجعه کنند.