نتیجه مذاکرات هسته ای به نفع ایران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق زیبا کلام در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیروزی در مذاکرات عمدتا در زمینه اقتصادی به نفع کشور خواهد بود ابراز کرد: پیروزی در مذاکرات فرصتی برای ایران پیش می آورد که با برنامه ریزی صحیح در راستای جهش اقتصادی قدم بردارد.

وی با ادعای اینکه انرژی هسته ای هیچ کمکی به توسعه اقتصادی کشور نکرده است، افزود: تحریم های گوناگون به خاطر انرژی هسته ای بوده است.

زیباکلام افزود: در صورتی که مشکلات موجود بر سر راه مذاکرات هسته ای حل شود راه برای توسعه اقتصادی کشور هموار می شود با این حال این به معنی موفقیت آمیز بودن آن نیست و برای موفقیت در توسعه اقتصادی باید برنامه ریزی ها درست باشد.

وی تصریح کرد: کشوری که نه صادرات دارد و نه واردات چطور می تواند از جهش اقتصادی صحبت کند.