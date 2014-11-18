تداوم حضور نظامی آلمان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان،"آنجلا مرکل"صدراعظم آلمان اعلام کرده که کمک نظامی برلین به افغانستان حتی پس از برنامه اعلام شده برای خروج نیروهای نظامی از این کشور در سال ۲۰۱۴، ادامه داشته باشد.

صدراعظم آلمان همچنین شرایطی را برای حمایت برلین از افغانستان مطرح کرده و از دولت کابل خواست تا نهادهای دموکراتیک را در این کشور تاسیس کند.



کشور آلمان با ۴۳۰۰ نیروی نظامی در استان‎های قندوز، بلخ و بدخشان، پس از آمریکا و انگلیس، بزرگ‎ترین اردوی نظامی در این کشور را در اختیار دارد.



آلمان متعهد شده که پس از زمان تحقق برنامه خروج نیروهای نظامی تحت امر آمریکا از افغانستان تا سال ۲۰۱۴میلادی تعداد نیروهای نظامی خود را در این کشور جنگ زده به ۸۰۰ سرباز کاهش دهد.



پارلمان آلمان نیز در اواخر ماه ژانویه با تمدید مدت حضور نیروهای نظامی این کشور در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ موافقت کرد.



نیروهای آلمانی از زمان تهاجم تحت امر امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی، در این کشور حضور دارند.