کالاهای غیر استاندارد در قزوین جمع آوری شد

محمود رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور تامین سلامت مردم و جلوگیری از عرضه محصولات غیر استاندارد نظارت و کنترل کیفی کالاها در دستور کار این اداره است.

وی افزود: در شش ماهه اول سال جاری به دلیل کنترل و نظارت بیشتر بر کیفیت کالاهای عرضه شده در بازار و به منظور ارتقاء سطح سلامت و ایمنی جامعه و مصرف کنندگان، تعداد ۲۸۶ قلم انواع کالای فاقد علامت استاندارد در گروه های صنعتی مواد غذایی، ساختمانی، برق و مکانیک، خودرو، مهندسی پزشکی، بسته بندی و سلولزی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه در سطح استان قزوین

شناسایی و جمع آوری شد.

وی افزود: پس از جمع آوری این کالاها قرار گرفت وعلیه فروشندگان این کالاها بسته به مراتب جرم، تذکر، اخطار کتبی و اعلام جرم و معرفی به محاکم قضایی صورت گرفت.

وی افزود فرآیند بازدید و بازرسی همچنان در تمامی شهرستان های استان ادامه دارد و این اداره کل از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۰۱۵۱۷ و یا شماره تلفن ۱۵۱۷ آماده دریافت هر گونه شکایت مصرف کننده از محصولات غیر استاندارد است.