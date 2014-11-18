به گزارش خبرنگار مهر، اعتیاد بلای خانمان سوزی است که هر روز قربانیان بسیاری را در کشور مبتلا می کند، متاسفانه این بیماری علاوه بر ابتلای فرد معتاد به موادمخدر و صدمات روحی و جسمی به وی، در خانواده و به ویژه فرزندان آسیب هایی جدی وارد کرده و در بسیاری از موارد باعث رانده شدن آنها به سمت و سوی بزهکاری و آسیب های اجتماعی خطرناک شده است.

حال اگر اعتیاد، مادر را که پناهگاه فرزندان و خانواده محسوب می شود دچار سازد، خانواده از اساس دچار تزلزل و آسیب شده و در موارد بسیاری فروپاشی سریع خانواده فرد معتاد را در پی داشته است.

توزیع و تبلیغ مواد مخدر در باشگاه های ورزشی و آرایشگاه های زنانه

به گفته کارشناسان و محققان گرایش بانوان به اعتیاد طی دو سه سال گذشته با آمار تاسف بر انگیزی در حال افزایش بوده و در میان بانوان خراسان رضوی طی چند سال گذشته افزایش یافته که به دنبال آن باعث افزایش بزهکاری و آسیب های اجتماعی نیز در این استان شده است.

محققان گرایش بانوان به سمت قرص های لاغری و استفاده از مواد مخدر صنعتی با تصور کاهش وزن و تناسب اندام را یکی از دلائل افزایش آمار اعتیاد در بین بانوان می دانند، همچنین توزیع و تبلیغ این مواد مخدر صنعتی در باشگاه های ورزشی و آرایشگاه ها را از دیگر عوامل این افزایش دانسته اند.

یک کارشناس ارشد روانشناسی در خصوص گرایش بانوان به اعتیاد به خبرنگار مهر گفت: پایین بودن اعتماد به نفس، اعتیاد همسر، مشکلات روحی و روانی، ارتباطات و مهمانی های زنان خارج از چارچوب ارزش های خانوادگی، عدم داشتن مهارت های لازم برای زندگی و باورهای غلط در خصوص مواد به ویژه در مورد تناسب اندام از عوامل روی آوردن به مواد مخدر در زنان است.

متلاشی شدن کانون گرم خانواده کم ترین عارضه اعتیاد در زنان است

معصومه فرامرزی اظهار کرد: کم ترین عارضه اعتیاد در زنان متلاشی شدن کانون گرم خانواده است و متاسفانه طبق آمار جهانی و تجارب ارائه شده در کار درمانی با معتادین، اعتیاد در زنان عوارض جدی تری نسبت به مردان دارد.

وی فحشا و خودفروشی را از عوارض اعتیاد در زنان عنوان کرده و افزود: خودفروشی به منظور تامین هزینه های اعتیاد باعث فروپاشی خانواده می شود.

این روانشناس تاکید کرد: نادیده گرفتن بحث اعتیاد در زنان عواقب ناگواری برای جامعه به جای می گذارد که باید برای جلوگیری از آن اقدامات اساسی انجام گیرد.

وی ابراز کرد: خطر ابتلای فرزندان مادران معتاد به اعتیاد بیشتر از پدران معتاد است، درست است که اعتیاد کانون خانواده را متلاشی می کند ولی زمانی که مادر معتاد شود شیرازه زندگی از هم می پاشد.

فرامرزی با بیان اینکه اعتیاد در زنان بیماری محسوب نمی شود بلکه یک مشکل غیراخلاقی در نظر گرفته می شود، ادامه داد: برای حل آن نیاز به کاری اساسی وجود دارد و آموزش اعتماد به نفس در دختران، پاسخگویی صحیح به نیاز های جوانان و خودباوری می تواند در درمان ریشه ای اعتیاد در زنان موثر باشد.

جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی هم در خصوص افزایش آمار بانوان معتاد در این استان به خبرنگار مهر گفت: آمار اعتیاد در مردان در دو سه سال گذشته در استان کاهش ولی در میان بانوان به سه برابر افزایش یافته است.

سرهنگ ماشا الله صادقی افزود: در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار معتاد در خراسان رضوی وجود دارد که بر اساس آخرین برآوردها ۱۰ درصد این آمار را بانوان تشکیل می دهند.

آمار ۱۰ درصدی زنان معتاد در خراسان رضوی

صادقی ابراز کرد: متاسفانه آمار ۱۰ درصدی اعتیاد در میان بانوان از آمار ۹۰ درصدی معتادان مرد در استان خطر ناک تر است چرا که مستقیما اساس و پایه خانواده را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه اعتیاد مادر خانواده سایر اعضای خانواده را از این بلا مصون نمی گذارد، عنوان کرد: زنان به علت خجالت و پنهان کاری کمتر برای ترک اقدام و به مراکز مراجعه می کنند که این امر مشکل را دو چندان می کند.

صادقی بیان کرد: جنس زن به علت لطافت با کوچکترین آلودگی در مواد و وسائل مصرفی اعتیاد به سرعت در معرض بیماری قرار می گیرد و همین امر موجب شده که اغلب زنان معتاد ناقل بیماری های مختلف باشند.

وی مهمترین عامل گرایش و ابتلای زنان به اعتیاد را تبلیغات ماهواره ای داروهای لاغری و توزیع از طریق آرایشگاه های زنانه ذکر کرده و گفت: متاسفانه این داروها حاوی آمفوتامین و مواد مخدر صنعتی هستند و به سرعت فرد مصرف کننده را معتاد می کنند.

معاون مرکز تحقیقات اعتیاد خراسان رضوی و پزشک دارای مدرک NTH کنترل اعتیاد هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آمار زنان معتاد طی دو سال اخیر رشد فزاینده ای داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است.

گرایش طبیعی زنان به زیبایی و سوء استفاده سود جویان

عباس زوار عنوان کرد: گرایش طبیعی زنان به زیبایی و تناسب اندام و سو استفاده سود جویان با تبلیغ و توزیع قرص های لاغری که دارای مواد مخدر صنعتی و مقادیر بالایی آمفوتامین هستند از طریق آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی زنانه طی دو سه سال اخیر باعث افزایش این آمار شده است.

زوار تاکید کرد: افزایش اعتید از میان زنان افزایش آمار طلاق و فروپاشی بنیان خانواده را هم در پی دارد.

مدیر دپارتمان تخصصی کنترل اعتیاد موسسه طب پیشگیری سیب ادامه داد: بیشترین ضعف در میان مبتلایان به اعتیاد که مهمترین عامل ابتلای آنها نیز محسوب می شود، ضعف مهارت های زندگی است که باعث افزایش آمار اعتیاد نیز می شود.

وی با بیان اینکه توجه به امر پیشگیری از اعتیاد پایین است، اظهار کرد: وقتی فرد به اعتیاد مبتلا می شود به دنبال راه حل می گردیم در حالی که باید از قبل با ارائه آموزش های لازم به زنان و دختران آنها را برای پیشگیری آماده کنیم.

زوار عنوان کرد: اگر بانوان در مهارت های زندگی، خودآگاهی و کنترل خشم از طریق دریافت آموزش های لازم توانمند شوند کمتر به سمت اعتیاد گرایش می یابند.

باور های غلط مبنی بر عدم اعتیاد آوری قرص های لاغری

دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی باور های غلط مبنی بر اینکه مواد محرک و روان گردان باعث اعتیاد نشده و لاغری، فرم دهنده و شفاف سازی پوست را به دنبال دارد باعث گرایش شدید بانوان به استفاده از آنها شده است.

محمد بخشی محبی عنوان کرد: این مواد روانگردان توسط قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر از طریق آرایشگاه های زنانه رواج پیدا کرده که صدمات جسمی و روحی و حتی ذهنی بسیاری را برای مصرف کننده در پی دارند.

وی با بیان اینکه اعتیاد در میان بانوان آمار برخی از جرائم را بالا برده است، افزود: فروپاشی زندگی، قتل، خودکشی، طلاق، کودک و همسر آزاری از جمله این موارد است.

این مقام مسئول به اقدامات انجام شده در راستای کاهش ابتلا به اعتیاد و قربانی شدن افراد ناآگاه در دام سودجویان اشاره کرده و گفت: با برگزاری کارگاه های آموزشی در مهدهای کودک، مدارس و دانشگاه ها در بالا بردن مهارت های زندگی در میان افراد به ویژه قشر بانوان و دختران تلاش می کنیم.

افزایش نظارت بر آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی

وی افزود: از دستگاه های ناظر مانند اتحادیه ها، پلیس اماکن و همچنین اداره ورزش و جوانان استان خواستار نظارت بیشتری بر آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی به جهت جلوگیری از توزیع روان گردان ها شده ایم چرا که برخی از این اماکن زیر زمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند.

دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب ابراز کرد: افزایش مراکز کاهش آسیب و سر پناه های شبانه ویژه بانوان معتاد از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه کنترل و جلوگیری از عواقب اعتیاد بوده است.

وی همچنین به ارائه کلاس های آموزشی در صنف آرایشگران زنانه اشاره کرده و ابراز کرد: با ارائه آموزش های لازم از توزیع و تبلیغ مواد روان گردان در آرایشگاه ها جلوگیری می کنیم.

این مقام مسئول همچنین به استفاده و همکاری رسانه ملی در آگاهی بخشی به خانواده و خصوصا بانوان اشاره کرده و تصریح کرد: استمرار در پخش پیام ها و هشدار های آموزشی از ابتلا و گرایش بانوان به اعتیاد می کاهد چرا که بانوان وقت بیشتری برای تماشای تلویزیون دارند.

اعتیاد در میان بانوان به شکل تاسف بر انگیزی در حال افزایش است و به نظر می رسد اقداماتی که تاکنون در زمینه جلوگیری و درمان این معضل بزرگ در جامعه انجام گرفته کافی نبوده و نیاز است همه ارگان ها و سازمان های مربوطه با کاری سازمان یافته دست در دست یکدیگر در راه حل و ریشه کنی این غده سرطانی از دامان جامعه بیش از پیش تلاش کنند.

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گزارش: ملیحه زرین پور