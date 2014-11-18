برگزاری ۱۰۰ عنوان برنامه در هفته بسیج در اسدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحدت جعفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: باید خدمات بسیج در عرصه‌های مختلف از طریق رسانه‌های جمعی به مردم گفته شود تا مردم نیز از خدماتی که بسیج ارائه می‌دهد مطلع باشند.

فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد برگزاری دعای ندبه، شرکت بسیجیان در حلقه‌های صالحین نماز جمعه، برپایی ایستگاه صلواتی، همایش ائمه جمعه و جماعت شهرستان را از جمله برنامه‌های هفته بسیج اعلام کرد.

وی ابراز کرد: تبیین خدمات بسیج در عرصه‌های مختلف، نمایش آمادگی دفاعی بسیج، ارتقاء منزلت اجتماعی بسیجیان و تلاش برای شبکه‌ای شدن برنامه‌های بسیج از جمله اهداف در این هفته است.

وحدت جعفری اظهار کرد: هر شب یک برنامه در هر محله برگزار می‌شود که در این برنامه‌ها فرماندهان پایگاه‌ها و جانبازان سرافراز به سخنرانی و خاطره گویی می‌پردازند که این هفت مراسم در شهر و روستا برگزار می‌شود.

وی گفت: فرماندهان حوزه‌های مختلف بسیج در شهرستان و فرمانده سپاه ناحیه در یک روز با حضور در مسجد جامع نسبت با ملاقات عمومی با همه مردم اقدام تا مشکلات مردم را در حوزه‌های مختلف بر طرف کنند.

فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد افزود: برگزاری یادواره شهدا در روستاهای حسن‌آباد امام و سیف‌آباد و همچنین سرکشی از خانواده‌های شهدای بسیج با حضور مسئولین شهرستان از برنامه‌های شاخص شهرستان در هفته بسیج است.

وی اعلام کرد: پروژه‌های سازندگی بسیج نیز در آخرین روز هفته با حضور فرماندهی کل سپاه استان همدان به بهره‌برداری می‌رسد و از بسیجیان نمونه شهرستان نیز در مراسم تجلیل به عمل می‌آید.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار نفر در ۷۸ پایگاه مقاومت و ۲۰ قشر در حال فعالیت هستند که این افراد در ۴۵۰ حلقه صالحین سازماندهی شده اند.

وحدت جعفری اذعان کرد: همایش حماسه حضور بسیجیان امسال پنجم آذرماه با حضور سه هزار بسیجی از تمامی نقاط شهرستان و تمامی اقشار در مسجد جامع شهرستان برگزار می‌شود.