به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات جدید محققان جورجیا در امریکا نشان می دهد که با کمک قهوه می توان برخی از بیماری های مرتبط با چاقی مانند : دیابت و بیماری های قلبی و عروقی را کاهش داد. قهوه حاوی ماده موثری با نام "کلروژنیک اسید" ( CGA) است که می تواند از ابتلا به بیماری های مرتبط با چاقی جلوگیری کند اما مطالعات نشان نمی دهند که قهوه می تواند باعث لاغری شود. این ماده می تواند باعث کاهش میزان انسولین و همینطور تجمع چربی در کبد شود.



CGA در مواد غذایی مانند سیب، گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، زغال اخته و همینطور سبزی های تازه یافت می شود. محققان در مدت 15 هفته، موش ها را با یک رژیم غذایی چرب مورد مطالعه قرار داده و در طول این مدت نیز به موش ها "کلروژنیک اسید" تزریق می کردند.



دکتر " یانگجی ما" درباره این مطالعه می گوید:" این ماده می تواند به حفظ سطح عادی قند خون و همینطور کبدی سالم کمک کند. مطالعات پیشین نشان داده بود که قهوه می تواند ابتلا به دیابت نوع دوم و بیماری های قلبی را کاهش دهد."



بنا به آمارهای جهانی در سال 2013 میلادی، بیش از 2.1 میلیارد نفر در دنیا با اضافه وزن و چاقی روبرو هستند. علاوه بر آن، چاقی هر ساله قربانیان بسیاری را نیز به خود اختصاص می دهد. این موضوع در حالی مطرح می شود که مضرات چاقی نیز به اندازه چاقی می تواند خطرناک باشد.