به گزارش خبرنگار مهر، بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه هر خانوار ساکن در مناطق شهری استان های مختلف نشان می دهد که استان تهران با حدود 409 میلیون و 317 هزار ریال (ماهانه حدود 34 میلیون و 110 هزار ریال)بیشترین و استان هرمزگان با حدود 168 میلیون و 600 هزار ریال (ماهانه حدود 14 میلیون و 50 هزار ریال) کمترین هزینه را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها در سال 1392 نشان می دهد که حدود 99.4 درصد خانوارها از آب لوله کشی،100درصد از برق، 92.9 درصد از گاز شهری، 41.2 درصد از سیستم فاضلاب شهری، 82.2 درصد از تلفن، 23.9 درصد از اینترنت،98.1 درصد از آشپزخانه، 99.3 درصد از حمام، 62.5 درصد از کولر ثابت آبی، 17.6 درصد از کولر آبی، 8.6 درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ)، 5.2 درصد از پکیج و 41.7 درصد از انباری بهره مند بوده اند.



نتایج این بررسی گویای آن است که 44.4 درصد خانوارها از خودرو شخصی، 17.8 درصد از موتورسیکلت، 13.7 درصد از دوچرخه، 57.6 درصد از چرخ خیاطی، 30.2 درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، 12.8 درصد از رادیو، 99.3 درصد از تلویزیون،53.8 درصد از ویدئو، 47 درصد از رایانه، 15.2 درصد از دوربین فیلمبرداری، 50.2 درصد از یخچال، 81.8 درصد از فریزر و یخچال فریزر، 51.1 درصد از پنکه، 99.2 درصد از اجاق گاز، 92.1 درصد از جاروبرقی، 84.5 درصد از ماشین لباسشویی و94.7 درصد از تلفن همراه استفاده نموده اند.