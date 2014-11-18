پایگاه آموزش قایقرانی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که روز سه شنبه با حضور رییس دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار و جمعی از ورزشکاران برگزار شد رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه دریانوردی از بندر چابهار به عنوان یکی از بنادر منحصر بفرد با شرایط آب وهوایی مناسب برای رشته قایقرانی یاد کرد.

شهرام یزدانی با اشاره بـه ظرفیت تربیت و افراد علاقمند در این منطقه در رشته قایقرانی در شهر دریایی چابهار اظهار داشت: بندر چابهار در تمامی فصول به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و ساحلی ارام امکان حضور و تمرین قایقرانان را در خود دارد.

وی ادامه داد: در هیمن راستا دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی با افتتاح و راه اندازی پایگاه آموزش قایقرانی درشهرستان چابهار تصمیم دارد تا از ظرفیت های این منطقه درعرصه قایقرانی و تربیت ورزشکاران علاقمند استفاده کند.

وی ایجاد پایگاه قایقرانی را در این دانشگاه یک گام بلند در راستای توسعه ورزش های آبی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های این رشته درشهرستان چابهار عنوان کرد و گفت: قایقرانی رشته ای جذاب وپرطرفدار است که می تواند با توجه به استعداد های موجود در منطقه با ایجاد بستر های آموزش در بعد قهرمان پروری در کشور نیز مطرح شود.

وی با بیان اینکه این پایگاه می تواند با تربیت مربی قایقرانی، نیازهای شهرستان و حتی استان را برطرف کند ادامه داد: پایگاه آموزشی قهرمانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با بهره مندی از امکانات مناسب و ساحل اختصاصی در هر دوره آموزشی می تواند ۱۵ نفر را تحت آموزش های تخصصی قایقرانی قرار دهد که این مهم فرصت خوبی را برای علاقمندان به ورزش های آبی به ویژه دانشجویان فراهم ساخته است.