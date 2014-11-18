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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

نوروزی:

راهداری زمستانه در ۳۷۰۰ کیلومتر از راههای مازندران انجام می شود

راهداری زمستانه در ۳۷۰۰ کیلومتر از راههای مازندران انجام می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، گفت: عملیات راهداری زمستان رد سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای کوهستانی استان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی صبح سه شنبه در شورای حمل و نقل استان، با تاکید بر لزوم ایمن سازی راه ها، بیان داشت: برنامه ریزی برای حفظ ایمنی و کنترل ترافیک در ایام زمستان اهمیت ویژه ای دارد.

وی با تاکید بر اینکه کمترین عوامل بازدارنده سبب صدمات جبران ناپذیری به شبکه راهداری خواهد شد، تردد ایمن، پیوسته و روان را از جمله اهداف راهداری بیان کرد.

وی خاطرنشان كرد: مجموعه عوامل راهداری باید با تعامل در سایه همفكری و همدلی با بسیج نیروها و بكارگیری درست از تجهیزات و ماشین آلات و با برنامه ریزی منظم و مدون از هم اكنون برای انجام عملیات راهداری زمستانی آمادگی كامل داشته باشند.

 نوروزی تجهیز راهدارخانه ها به وسایل و امكانات موردنیاز استفاده حداقل از نمك برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه فنی راه را ضروری دانست.

مازندران ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 2423443

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