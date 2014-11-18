واکنش آموزش و پرورش به حضور معلم ورزش در دوره ابتدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دیمه ور با بیان اینکه دوره ابتدایی ازهر جهت مهم و حساس است، اظهار کرد: ما نیازمند نگاه نو نسبت به این دوره و نوعی بازنگری در برنامه ها هستیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه چالش اصلی در دوره ابتدایی نیروی انسانی است، تصریح کرد: باید از نیروهای تخصصی در این دوره حساس و مهم استفاده شود.

وی استفاده از معلمان چند مهارتی در دوره ی ابتدایی را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ماهیت این دوره ایجاب می کند که از معلمان چند مهارتی استفاده شود.

دیمه ور با شاره به استفاده از چنین نیروهایی در کشورهای پیشرفته تاکید کرد: باید آموزش بین رشته ای گسترش یابد تا در آینده استفاده از معلمان چند مهارتی امکان پذیر گردد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نظام دوره ای در دوره ابتدایی اظهار کرد: اجرای این دوره در صورتی موفق است که این دوره ها از هم جداشوند و فضا وامکانات جداگانه ای برای هریک از دوره ها پیش بینی شود که این کار مستلزم فراهم شدن شرایط لازم وامکانات کافی از جمله فضای آموزشی و نیروی انسانی است.

دیمه ور با اشاره به اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی گفت: دوره های ضمن خدمت باید در دو بخش دانش تخصصی و انتقال مهارت ها و به روز رسانی این مهارت ها دیده شود و به تبع آن از مدرسانی استفاده شود که از هردو جهت دارای توان کافی باشند.

وی در این زمینه نقش گروه های آموزشی را بسیار مهم دانست و افزود: باید به سمت تقویت گروه های آموزشی پیش رویم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با شاره به نقش کلیدی معلمان راهنما در آموزش و پرورش اظهار داشت: مدیران مجتمع های آموزشی که جایگزین این معلمان محسوب می شوند کارنامه چندان موفقی در این راستا نداشته اند.

وی در خصوص استفاده از معلمان ورزش در دوره ابتدایی نیز گفت: ما نه تنها مخالفتی با حضور معلم ورزش در دوره ابتدایی نداریم بلکه از آن استقبال می کنیم چون معتقدیم رشد جسمی و حرکتی نیز مانند رشد فکری و عاطفی و روانی باید مورد توجه قرار گیرد.