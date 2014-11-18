عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار هکتار شبکه آبیاری در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار هکتار شبکه آبیاری کرمانشاه با حضور رحیم سجادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در آغاز شد.

سجادی در این مراسم اظهار داشت: یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی توجه به مشکل کم آبی و استفاده بهینه از آب است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از دیر باز این سیاست را پیگیری کرده است و در دولت تدبیر و امید نیز فضایی ایجاد شده که بتوانیم از منابع در اختیار کارهای زیر بنایی را انجام دهیم.

سجادی خاطر نشان کرد: در سطح کشوری نیز سیاست های ما در رابطه با آبیاری تحت فشار است که ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در ۱۰ استان مرزی کشور ۴۰۰ هزار هکتار شبکه آبی وجود دارد که وزارت نیرو کار شبکه های اصلی را انجام داده است.

سجادی گفت: سهم استان کرمانشاه در این میان ۱۰۰ هزار هکتار بوده که نسبت به استان های دیگر در این زمینه پیشرو است.