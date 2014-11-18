به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوترابی‌فرد در گرامیداشت سالروز تاسیس مجمع مجالس آسیایی گفت: هشست سال قبل در 23 آبان سال 1385 به همت نمایندگان محترم مجلس هفتم و با حمایت روسای پارلمان‌های کشورهای آسیایی به ویژه پاکستان، فیلیپین، تایلند، چین و روسیه و همکاری نزدیک دمیشیا، رئیس مجلس وقت فیلیپین شرایطی فراهم شد که در تهران انجمن مجالس آسیایی با ارتقاء و تصویب اساسنامه و حضور 40 پارلمان مهم و کلیدی از قاره بزرگ و کهن آسیا در تهران به مجمع مجالس آسیایی ارتقاء پیدا کرد و همکاری نزدیک رییس مجلس وقت فیلیپین فرصتی به وجود آمد تا انجمن مجالس آسیایی در تهران با ارتقا و تصویب اساسنامه تشکیل شود.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: حضور 40 پارلمان کلیدی در تهران به تشکیل APA منجر شد. در اساس نامه‌ای که با همکاری نزدیک اساتید حقوق دانشگاه تهران و رایزنی نزدیک انجمن مجالس آسیایی تدوین شد. این اساسنامه به عنوان اساسنامه نخستین نهاد سیاسی قاره آسیا به تصویب اعضاء رسید.

وی با اشاره به ایجاد دبیرخانه دائمی گفت: همکاران ما در پارلمان آسیایی عضو APAدر سال دوم به این نتیجه رسیدند که باید دبیرخانه دائمی در یکی از کشورهای عضو تاسیس کنند. نهایتا هم در نشست سال 86 تهران، تصمیم بر این شد که تهران به عنوان مقر دائمی دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی باشد؛ با دبیرکلی همکار ارجمندمان مهندس نژاد حسینیان.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نژاد حسینیان دارای کارنامه‌ای درخشان و ارزشمندی در مدیریت‌های اجرایی کلان کشور بوده و نمایندگی ایران در سازمان ملل از وی چهره‌ای شناخته شده برای کشورهای عضو APA ساخته است.

وی تاکید کرد: طی 8 سال گذشته نیز توانست با مشارکت و همکاری کارشناسان ارشد وزارت خارجه و دیپلمات‌های خارجی سفارتخانه‌های عضو APAفعالیت‌های موفقیت آمیزی داشته باشد و با تعریف یک نقشه راه قابل قبول و گام‌های استوار مسیر را برای ارتقاء مشارکت پارلمان‌های آسیایی در عرصه‌های مختلف هموار کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز این نهاد آسیایی دارای جایگاهی فاخر و برجسته در قاره آسیا و در میان نهادهای بین المللی است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون کشور دوست و همسایه پاکستان که خود جزو موسسین بود امروز ریاست دوره‌ای نهاد APAرا عهده‌دار است که طی روزهای آتی مجمع عمومی را نیز در لاهور پاکستان با مشارکت پارلمان‌های عضو برگزار خواهد کرد.

ابوترابی افزود: در روزهای پیش رو مجمع عمومی این نهاد در شهر لاهور در کشور پاکستان و با مشارکت گروه‌های پارلمانی برگزار خواهد شد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: در این نشست آخرین تصمیمات اتخاذ شده در کمیته‌های اقتصادی، اجتماعی و سیای و مصوبات شورای اجرایی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.