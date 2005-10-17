عوامل انفجارهاي اخير اهواز قطعا سرسپردگي به اجانب دارند// نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي نقش انگليس را در انفجارها بررسي كنند

حسين سبحاني نيا عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به سوالي در مورد انفجار اخير اهواز گفت : ما با اين ديدگاه كه هر حادثه اي كه در جايي اتفاق مي افتد را فورا منتسب به خارجي ها كنيم، كاملا مخالفيم اما اين را قبول داريم كه آمريكا و انگليس از كشورهايي هستند كه قطعا از امنيت و آرامش و ثبات در ايران خوشحال نخواهند بود و براي بر هم زدن اين آرامش دست به هر كاري مي زنند.

وي افزود : در انفجار اخير اهواز نيز عوامل آن قطعا سرسپردگي به اجانب دارند و نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي بايد نقش انگليس يا عوامل ديگر در اين حوادث را با جديت و دقت مورد بررسي قرار دهند.

عضو كميسيون امنيت ملي با اشاره به جلسه اي كه اين كميسيون قرار است با حضور وزير كشور، وزير اطلاعات و فرمانده ناجا برگزار كند، اعلام كرد : امنيت مرزهاي كشور بسيار مهم است چرا كه قاچاق اسلحه و مواد منفجره و همچنين ورود غيرمجاز عناصر وابسته، در استان هاي مرزي كشور همچون خوزستان قطعا ايجاد آشوب مي كند.

وي با بيان اين كه دستگاه هاي مسئول بايد به صورت جدي راهكارهايي در مورد مشكل امنيتي مرزها بيانديشند، تصريح كرد : افزايش تدابير امنيتي و انتظامي براي بستن و كنترل دقيق معبرهاي ورودي خوزستان و ساير استان هاي مرزي كشور در جلسه روز سه شنبه كميسيون امنيت ملي مورد بحث قرار خواهد گرفت.