درخشش «شبگرد» در بازار/ 20 هزار نسخه در سه ماه فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی رایانه‌ای «شبگرد» شهریورماه سال‌جاری وارد بازار شده و در مرحله نخست توانسته نظر مخاطبان را به خود جلب کند.

بازی رایانه‌ای «شبگرد» دارای سبک حادثه‌ - ماجرایی سوم شخص بوده و برای گروه سنی نوجوان (بالای 15 سال) ساخته شده است، این بازی روایت خلافکارانی است که از دست عدالت فرار کرده و در تاریکی شب سعی در تباهی دنیا دارند.

«شبگرد» که فرشته شب و آواز عدالت است به کابوس خلافکاران تبدیل می شود. بازی شبگرد دارای محیط‌های بزرگ و پر جزییات بوده و بازیکن در حین بازی به مبارزه تن به تن و حل معما و تفحص می‌پردازد. سهراب جم، پژمان رادمنش، فرامرز شفیق، داریوش مهرگان، آریافر، شبگرد و روح تاریک مترو شخصیت های تشکیل دهند این بازی هستند .

این بازی در اخذ مجوز سایت جهانی «استیم» نشانه مقبولیت عناوین ایرانی در خارج از مرزهای کشور را به‌دست آورده است.

بازی شبگرد موفقیت هایی را در مجامع و رویدادهای داخلی و بین المللی کسب کرده و در نمایشگاه‌هایی همچون بازی‌های رایانه‌ای تهران حضور داشته است.

همچنین این بازی رایانه‌ای به عنوان تنها بازی سوم شخص اکشن در مسابقات جهانی معرفی شده است. انتخاب این بازی به عنوان تنها بازی سوم شخص اکشن در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ IndieDB از دیگر موفقیت های این اثر ایرانی به شمار می‌رود.