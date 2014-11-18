رتبه بندی نشریات اردبیل ابلاغ نشده است

فرزاد شفائی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به علت تاخیر چند ماهه در رتبه بندی نشریات اردبیل برای دریافت آگهی تصریح کرد: طبق صحبت های صورت گرفته قرار است رتبه بندی نشریات به صورت مستقیم توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: این روال در تمامی استان ها حاکم بوده و معاونت مطبوعاتی اجرای این طرح را بعد از فراهم شدن شرایط آن عهده دار شده است.

معاون مطبوعاتی ارشاد اسلامی استان افزود: با وجود نظر مساعد وزارت ارشاد برای رتبه بندی نشریات شرایط و بند های اعمال این رتبه بندی به استان ها ابلاغ نشده است.

وی از پیگیری اجرای این طرح خبر داد و اجرای آن را برای دریافت آگهی متناسب با فعالیت نشریات استان ضروری دانست.

شفائی مهر تصریح کرد: این طرح با هدف ساماندهی آگهی های مطبوعاتی و رعایت عدالت در توزیع آگهی انجام می شود.

وی آیتم های گروه بندی پیشنهادی را شامل سابقه انتشار، کیفیت محتوایی، رنگ، معدل تعداد صفحه، شمارگان و ترتیب انتشار عنوان کرد و ادامه داد: طبق این پیشنهاد هر یک از این شاخص ها مطابق با امتیازات در نظر گرفته شده معاونت مطبوعاتی ارشاد برای تمامی نشریات نمره دهی می شود.

شفائی مهر با بیان اینکه بعد از نمره دهی نشریات سراسری در گروه های یک تا پنج و نشریات غیر سراسری در گروه های اول تا سوم قرار خواهند گرفت، بیان داشت: حتی رسانه های مجازی نیز رتبه بندی شده و در چهار گروه تفکیک می شوند.

وی افزود: در قالب این طرح آگهی های مدت دار رعایت وقت شده و آگهی تخصصی به ماهنامه های تخصصی تخصیص خواهد یافت.

معاون مطبوعاتی ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه مبدا توزیع آگهی های دولتی ارشاد اسلامی استان ها است، اضافه کرد: رسانه متقاضی درخواست خود را به ارشاد اسلامی استان طرح می کند و درصورت برخورداری از شرایط می تواند آگهی دریافت کند.