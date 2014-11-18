نیروی دریایی در عملیات مروارید کمر دشمن را شکست/ 36 کشور عراق را علیه ایران تجهیز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش امروز صبح در سومین همایش عملیات آزادسازی سوسنگرد که در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد طی سخنانی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 57 اظهار داشت: هنگامی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید از نگاه نظامی تقارن قدرت و قوا در منطقه بهم خورد.

وی در ادامه با بیان اینکه در آن زمان بلوک‌های شرق و غرب وجود داشت افزود: کشور ما در میان حلقه زنجیره‌ای که ناتو برای مقابله با شوروی و کمونیست در نظر گرفته بود قرار داشت که با حضور ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این زنجیره از بین رفت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه منافع کشورهای غربی آمریکایی از بین رفت و به طور کلی نیز تغییرات ژئوپلوتیک در منطقه رخ داد و این تاثیراتی است که جمهوری اسلامی ایران در منطقه به جای گذاشت.

دریادار سیاری با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان چندین هدف را برای مقابله با این انقلاب در دستور کار خود قرار دادند اظهار داشت: آنها در هدف اولشان برنامه ریزی کردند تا از صدور انقلاب به سایر کشورهای منطقه و جهان مقابله کنند، به طوری که برخی کشورهای منطقه و غیرمنطقه‌ای فکر می کردند صدور انقلاب از راه جنگ باشد که این تصور باطلی بود که آنها داشتند زیرا صدور انقلاب اسلامی از طریق دل و قلب و ذهن مردم انجام می گرفت.

وی در ادامه افزود: آنها همچنین در ادامه اقدامات خود تلاش داشتند انقلاب اسلامی را در فضای مشخص محدود و یا با آن سازش و یا نسبت به محتوای آن تردید کرده و به آن توهین کنند که در نهایت این انقلاب به شکست منجر شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان همواره سعی داشتند که از تاثیرگذاری پیشرفت های انقلاب در سایر کشورهای منطقه جلوگیری کنند خاطرنشان کرد: آنها پس از پیروزی انقلاب سعی کردند با انجام ترور مسئولان نظام و پیروان راستین انقلاب تاثیرگذاری انقلاب اسلامی را متوقف کنند و در این اقدام خود نیز حدود 17 هزار نفر از مسئولان و مقامات توسط ترور دشمنان به درجه رفیع شهادت رسیدند.

دریادار سیاری ادامه داد: آنها پس از اینکه متوجه شدند این اقدام آنها در روند پیشرفت های انقلاب اسلامی تاثیری ندارد به دنبال ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در برخی مناطق کشورمان پرداختند تا بدین وسیله بتوانند ضربه محکمی را به جمهوری اسلامی بزنند که خوشبختانه این اقدامات آنها به نتیجه نرسید.

فرمانده نیروی ارتش با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی پس از به نتیجه نرسیدن این اقداماتشان به جنگ تحمیلی روی آوردند گفت: آنها پس از بررسی‌های فراوان و ویژگی‌هایی که آنها مورد نظرشان بود عراق را به عنوان کشور مورد نظر خود به منظور جنگ با ایران انتخاب کردند.

دریادار سیاری با بیان اینکه 36 کشور جهان برای تجهیز کردن عراق به منظور حمله ایران، کمک‌های تسهیلاتی و تجهیزاتی به آن کشور داشتند افزود: علی رغم اینکه دنیا دو قطبی بود و شرق و غرب علیه منافع همدیگر اقدام می کردند اما در زمان جنگ تحمیلی و حمله عراق به ایران پیمان نامبارکی به منظور کمک به ارتش صدام بستند.

دریادار سیاری با اشاره به سه ماهه نخست حمله عراق به کشورمان اظهار داشت: برخی مسئولان از جمله بنی صدر رئیس جمهور خائن وقت کشورمان خودشان را باخته بودند.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) که فرمودند عزت و شرف ما در گروی چنین مبارزاتی است افزود: حضرت امام نیز با سخنان خود دفاع را مردمی و دفاع را از اسلام و جمهوری اسلامی و مرزهای اسلام و شرف و ناموس مطرح کردند و بدین وسیله بود که دفاع قداست پیدا کرد، لذا آنچه که باعث پیروزی ما در 8 سال دفاع مقدس شد قداست دفاع بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اقدامات نیروی زمینی به منظور سد کردن پیشروی دشمن در اوایل جنگ و با بیان اینکه این اقدام ارزشمند بود گفت: همچنین نیروی هوایی ارتش نیز با توجه به تفکراتی که در آن زمان وجود داشت در روز دوم جنگ عملیات کمان 99 را با 140 فروند جنگنده به سمت رژیم بعثی عراق انجام داد که توفیقات بسیار ارزشمندی برای ما به ارمغان آورد.

امیر دریادار سیاری در ادامه سخنان خود با اشاره به آزادسازی سوسنگرد و سخن حضرت امام که فرمودند سوسنگرد باید فردا آزاد شود گفت: حضور مقام معظم رهبری در آزادسازی سوسنگرد نشان دهنده اهمیت بالای این عملیات بود که خوشبختانه با همت مردم، بسیج، سپاه و با محوریت ارتش به نتیجه و موفقیت رسید.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به حماسه 34 روزه خرمشهر اظهار داشت: در این حماسه نیز همه جریان ها و گروه های دفاعی و نظامی حضور پررنگی داشتند.

وی با اشاره به نقش نیروی دریایی در سه ماه نخست جنگ تحمیلی گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی توانست در عملیات مروارید در 7 آذر 59 کمر نیروی دریایی دشمن را بشکند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از ماموریت های مهم نیروی دریایی ارتش قطع خطوط مواصلاتی دشمن بود تصریح کرد: نیروی دریایی توانست در اقدامی بنادر عراق را حذف، واردات و صادرات دشمن را قطع و دو پایگاه نفتی آن را که 80 درصد صادرات نفت عراق انجام می شد منهدم کند که این اقدام ضربه بسیار بزرگی از بعد اقتصادی به دشمن بود.

وی ادامه داد: عملیات های نیروی دریایی دشمن نشان داد که توانایی این نیرو در منطقه بسیار تاثیرگذار و حساس است همچنین ما در این مدت توانستیم 10 هزار کشتی نفتکش کشورمان را اسکورت کنیم که این اقدام باعث ثبات اقتصاد کشورمان در جنگ تحمیلی شد.

وی در پایان و با بیان اینکه موضع گیری حضرت امام و حضور مداوم رهبر معظم انقلاب در جنگ از تاثیرگذارترین عوامل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی بود تصریح کرد: با توجه به اقدامات نیروی انتظامی کشورمان در ابتدای جنگ راهبرد دشمن در 3 ماه نخست جنگ شکست خورد و وارد فاز دیگری شد و همچنین این مهم موجب ایجاد بستر دیگری برای ادامه پیروزی‌های جمهوری اسلامی همچون شکست حصر آبادان و غیره شد.