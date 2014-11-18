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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

با اعتبار ۹میلیارد ریال/

عملیات اجرایی راه روستایی آبطویل به تل اشکی بوشهر آغاز شد

عملیات اجرایی راه روستایی آبطویل به تل اشکی بوشهر آغاز شد

بوشهر-خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی راه روستایی آبطویل به تل اشکی در آئینی با حضور فرماندار بوشهر و جمعی از مسئولان محلی، با اعتبار ۹میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بوشهر صبح سه شنبه در این آئین اظهار داشت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به روستاها دارد و در استان بوشهر نیز استاندار در جلسات مختلف تاکیدات زیادی به توسعه روستاها داشته است.

حسن ابراهیمی افزود: امروز توسعه و آبادانی روستاها در دستور کار همه مسئولان اجرایی است به طوری که تاکنون اعتبارات عمرانی خوبی به این امر اختصاص داده شده است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: یکی از برنامه های خوبی که در دست اجرا است و تاکیدات زیادی نیز به آن شده آسفالت راه‌های روستایی است که تلاش می‌کنیم با توجه به اعتبارات موجود این کار صورت گیرد.

وی بیان کرد: آسفالت مسیر آبطویل به تل اشکی یکی از  آرزوهای ده‌ها ساله مردم  این روستاها بوده که به حمد الله با پیگیری‌های صورت گرفته این امر محقق شد.

ابراهیمی اضافه کرد: اعتبار این پروژه ۹ میلیارد ریال است که تلاش می‌شود در سال ۹۴ به بهره‌برداری برسید و مردم از مزایای  آن استفاده کنند.

فرمادار شهرستان بوشهر در ادامه با بیان اینکه طول مسیر دو هزار و ۱۵۰ متر است، از اجرای آسفالت ۳۵۰ متر از این مسیر منتهی به آبطویل خبر داد.

کد مطلب 2423483

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