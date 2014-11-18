عملیات اجرایی راه روستایی آبطویل به تل اشکی بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بوشهر صبح سه شنبه در این آئین اظهار داشت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به روستاها دارد و در استان بوشهر نیز استاندار در جلسات مختلف تاکیدات زیادی به توسعه روستاها داشته است.

حسن ابراهیمی افزود: امروز توسعه و آبادانی روستاها در دستور کار همه مسئولان اجرایی است به طوری که تاکنون اعتبارات عمرانی خوبی به این امر اختصاص داده شده است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: یکی از برنامه های خوبی که در دست اجرا است و تاکیدات زیادی نیز به آن شده آسفالت راه‌های روستایی است که تلاش می‌کنیم با توجه به اعتبارات موجود این کار صورت گیرد.

وی بیان کرد: آسفالت مسیر آبطویل به تل اشکی یکی از آرزوهای ده‌ها ساله مردم این روستاها بوده که به حمد الله با پیگیری‌های صورت گرفته این امر محقق شد.

ابراهیمی اضافه کرد: اعتبار این پروژه ۹ میلیارد ریال است که تلاش می‌شود در سال ۹۴ به بهره‌برداری برسید و مردم از مزایای آن استفاده کنند.

فرمادار شهرستان بوشهر در ادامه با بیان اینکه طول مسیر دو هزار و ۱۵۰ متر است، از اجرای آسفالت ۳۵۰ متر از این مسیر منتهی به آبطویل خبر داد.