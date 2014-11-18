عملیاتی شدن 40 هزار هکتار کشت پاییزه در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی در نشست خبری با بیان اینکه در استان تهران 211 هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود است، اظهار داشت: حدود 153 هزار هکتار از این میزان مربوط به کشت محصولات زراعی و مابقی مربوط به کشت محصولات باغی است.
وی با اشاره به اینکه امسال 85 هزار هکتار کشت پاییزه در استان تهران انجام میشود، افزود: حدود 42 هزار هکتار کشت گندم، 43 هزار هکتار کشت جو در استان انجام میشود، ضمن اینکه امیدواریم کشت کلزا نیز به 500 هکتار افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: در مجموع کشت پاییزه تاکنون در سطح 40 هزار هکتار عملیاتی شده است و ما تا بیستم آذرماه قصد داریم که این کشت را گسترش دهیم.
موسوی، اجرای 50 هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این اقدام برای ارتقای بهرهوری مصرف نهادهها، آب، پایداری تولید و اقتصادی کردن آن انجام شود، ضمن اینکه ما این عدد را به طور متوسط سالانه 30 تا 40 درصد افزایش میدهیم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط سنتی کشت، باید بین پنج تا هفت مرتبه تراکتور وارد زمین شود، افزود: در کشاورزی حفاظتی با یک بار ورود تراکتور، کلیه عملیات شخم، کودپاشی، بذرپاشی و ... را انجام میدهیم. علاوه بر این، زمان اجرای عملیات کاشت را به یک پنجم و هزینههای تولید را به یک چهارم کاهش میدهیم، همچنین نفوذپذیری آب در خاک افزایش پیدا میکند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران اضافه کرد: این اقدام سبب حفظ رطوبت خاک و حفظ ساختمان آن میشود، ضمن آنکه بین یک تا 1.5 دوره آبیاری در کل دوره تولید کاهش پیدا میکند.
موسوی با بیان اینکه امسال حدود 349 دستگاه تراکتور، دنبالهبند، کمباین، بذرپاش و ... پشتیبانی تسهیلاتی و خریداری شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، افزود: تامین 62 هزار و 700 تن کود موردنیاز کشاورزان از جمله اقداماتی است که انجام شده و توزیع کود در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 30 درصد افزایش یافته است، همچنین چهار هزار تن بذر، آماده و حمل شده و خوشبختانه 100 درصد بذور مورد نیاز کشاورزان، در اختیار آنان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقداماتی که در جهت ارتقای بهرهوری آب انجام گرفته است، گفت: یکی از این اقدامات، اجرای 10 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان است. ما پشتیبانی همه جانبهای برای توسعه مکانیزاسیون داریم تا بتوانیم ماشینآلات نو را جایگزین انواع فرسوده آن کنیم و هیچ محدودیتی در این زمینه برای پشتیبانی تسهیلاتی نداریم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران با بیان اینکه برای ارتقای بهرهوری آب، توسعه سطح زیرکشت را ممنوع کردیم، اظهار داشت: با توجه به محدودیت آب، ما تاکید و توجه ویژهای بر افزایش عملکرد در واحد سطح داریم، همچنین بحث جایگزینی ارقام کم آببر به جای ارقام پر آببر و جایگزینی ارقام زودرس به جای ارقام دیررس از جمله سیاستهایی است که ما دنبال میکنیم.
موسوی با اشاره به اینکه این سازمان به دنبال کاهش سطح زیر کشت صیفیجات در استان تهران است، گفت: تولید این محصولات در استان تهران مازاد بر نیاز است. ما به دنبال کاهش سطح زیر کشت این محصولات هستیم. قصد داریم به تدریج تولید آنها را به سوی تولید گلخانهای پیش ببریم و پشتیبانی همه جانبهای از کشتهای گلخانهای انجام میدهیم.
وی اضافه کرد: امیدواریم در سال به طور متوسط دو میلیون مترمربع احداث گلخانه های جدید را در استان تهران داشته باشیم که با این کار، بهرهوری مصرف آب حدود سه تا چهار درصد کاهش می یابد، ضمن آنکه تولید 10 برابر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: انتقال تولید گل و گیاه از سیستمهای کشت باز به سوی کشتهای گلخانهای از دیگر سیاست هایی است که ما آن را دنبال میکنیم و تاکید داریم که ظرف دو سال این کار را پیش ببریم.
موسوی در مورد تبدیل گلخانههای سنتی به صنعتی اظهارداشت: حدود 120 هکتار از گلخانههای سنتی را به انواع صنعتی و نیمه صنعتی تغییر داریم که با این کار مصرف حاملهای انرژی به حدود یک دوم کاهش مییابد. علاوه بر این، میزان تولید دو برابر میشود و هزینههای تمام شده 30 درصد افت میکند.
وی، یکی دیگر از اقدامات برای بهرهوری مصرف آب را بحث انتقال آب با لوله و کانال خواند و گفت: جلوگیری از تغییر کاربری، تفکیک اراضی، گسترش سطح پوشش بیمه محصولات کشاورزی از جمله سیاستهایی است که ما دنبال میکنیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران با بیان اینکه براساس اعلام شرکت آب منطقهای، امسال حداقل دو میلیارد مترمکعب در اختیار ما قرار میگیرد، گفت: ما بر این اساس برنامههای تولیدمان را تنظیم کردهایم.
موسوی درباره تنظیم بازار مرغ گفت: تولید مرغ بسیار بالاست و ما مازاد زیادی در این زمینه داریم، ضمن آنکه هیچ مشکلی در بازار این کالا وجود ندارد.