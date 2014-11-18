حجتالاسلام رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروندههای مطروحه اوقاف در دادگستری اصفهان اظهار داشت: در بخش حقوقی ۳۹۰ پرونده اوقافی از ابتدای سال جاری در دادگستری اصفهان جریان داشته است.
وی با بیان اینکه طی ۸ ماه گذشته ۱۳۰ پرونده از تعداد پروندههای موقوفه در دادگستری اصفهان تعیین تکلیف شده است، ادامه داد: از این تعداد ۲۴ رای به نفع اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بوده که دو عدد از این پروندهها به نامهای موقوفه گورستان یحیی آباد و موقوفه محمد دبیر صنایع که پس از ۵۲ سال از متصرفین خلع ید شد به اوقاف برگردانده شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه به تعطیلی شعبه رسیدگی به پروندههای اوقافی دادگستری کل استان اصفهان اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییر ریاست دادگستری کل استان اصفهان این شعبه به مدت ۴ ماه تعطیل و اخیرا مجدداً راهاندازی شده است.
۴۵۰ موقوفه به نام اوقاف سند خورد
وی در خصوص پروندههای ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۵ مورد تقاضای ثبت از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ارائه شده است.
حجتالاسلام صادقی با بیان اینکه در ۸ ماهه سال جاری ۲۲۰ مورد تحدید حدود در موقوفات استان انجام شده است، اظهار داشت: همچنین در این بازه زمانی ۴۵۰ مورد سند ثبتی نیز برای موقوفات استان صادر شده است.
وی در ادامه به تشکیل کارگروه مشترک ستادی و استانی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، سازمان جنگلها و مراتع و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انعقاد تفاهمنامهای بین این سه سازمان اشاره کرد و افزود: به دنبال تشکیل این کارگروه ۵۰ مورد از بقاع متبرکه استان اصفهان مشمول این تفاهمنامه شد که بر اساس آن نقشههای UTM آنها تهیه شد و روند اجرایی آن جهت الحاق و اخذ سند مالکیت در حال پیگیری است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان مورد اختلاف اوقاف و امور خیریه و منابع طبیعی استان اصفهان است، افزود: دراین راستا تاکنون نزدیک به ۸ هزار هکتار از اراضی بررسی و سهم اوقاف و امور خیریه یک هزار و ۴۰۰ هزار هکتار مشخص و واگذار شده است.
وی با اشاره به ثبت ۱۱۱ مورد وقف جدید با ارزش ریالی ۱۲۱ میلیارد ریال در سال جاری نیز گفت: وقفهای جدید انجام شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.
۶۱۰ مدرسه استان موقوفه است
حجتالاسلام صادقی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مراکز درمانی استان اصفهان موقوفه است، بیان داشت: البته این موقوفات به دست نهادهای مختلف همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه صاحبالزمان (عج) و مدیریت بهداشت و درمان استان اصفهان مدیریت میشود.
وی با تاکید بر اینکه در سطح استان اصفهان ۶۱۰ مدرسه موقوفه تحویل آموزش و پرورش شده است، افزود: متاسفانه از سال ۹۱ تاکنون هیچ اجارهای از سوی آموزش و پرورش به اداره کل اوقاف و امور خیریه پرداخت نشده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت موقوفه حصه نیز گفت: تاکنون ۱۲۰ نفر از مستاجران موقوفات برای عقد قرار داد مراجعه کردهاند.
وی ادامه داد: از تمام ساکنان منطقه حصه تقاضا داریم نسبت به عقد قرار داد اقدام کنند ضمن اینکه مساعدتهای لازم از سوی اداره کل اوقاف برای این ساکنان لحاظ خواهد شد.
حجتالاسلام صادقی در خصوص وضعیت زمینهای موقوفه منطقه سایت هستهای نطنز نیز بیان داشت: پرونده این موقوفه نیز در حال پیگیری است.
وی در خصوص موقوفه بودن برخی از زمینهای مسکن مهر نیز بیان داشت: در خصوص این زمینها نیز بین اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تفاهمنامههایی در حال بررسی و امضا است.