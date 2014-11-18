راهکارهای افزایش سهم وقف در آموزش عالی کشور بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به ریاست منصور کبگانیان دبیر این ستاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، مواردی مانند اهمیت فعالیت ترویجی از طریق رسانه های جمعی برای فراگیر شدن وقف در آموزش عالی مورد تاکید قرار گرفت.

دراین نشست همچنین اصلاح رئوس برنامه های درسی، بازنگری در ساز وکار مدیریت دانشگاه ها، تدبیر به منظور ارتباط بهتر نظام اوقاف با مجموعه علم و فناوری کشور، اهتمام بیشتر به موضوع وقف در حوزه علم و فناوری توسط نهادهای سیاستگذار، قدردانی از واقفین حوزه علم و فناوری، پیش قدم شدن علما و دانشمندان در وقف علم و فناوری؛ مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

براساس سیاستهای کلی علم و فناوری که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است بر لزوم تنوع در تأمین منابع مالی آموزش عالی تاکید شده که وقف می تواند یکی از سازوکارهای مناسب در تحقق این موضوع باشد.

کبگانیان در بخش پیش از دستور این جلسه با اشاره به حکم مقام معظم رهبری برای شروع دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مقام معظم رهبری در این حکم از فعالیت های ستاد راهبری اجرای نقشه حامع علمی کشور تقدیر فرموده اند که این قدردانی ایشان موجب می شود تا ما کار خود را با قوت ادامه دهیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در موضوع «تحول و ارتقاء علوم انسانی» با توجه به تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب اسلامی باید متولیان این امر طی یک برنامه و زمان بندی مشخص و تعریف یک سازوکار روشن و مدون، فعالیتهای خود را ادامه دهند.