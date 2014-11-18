ترکیب تیم ملی تکواندو معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمين دوره رقابتهاي جام‌جهاني، 15 و 16 آذرماه به ميزباني "كوئرتارو" مكزيك پيگيري و تيم ملي تكواندوي كشورمان با 7 تكواندوكار در اين رقابتها حضور خواهد داشت.

در این دوره از مسابقات 16 تيم كره‌جنوبي، ايران، مكزيك، روسيه، چين، چين‌تايپه، آلمان، كوبا، اسپانيا، آذربايجان، مصر، فرانسه، تونس، تركيه، گابن و تايلند در چهار گروه چهار تیمی در مرحله مقدمانی به رقابت خواهند پرداخت و در پایان 2 تيم برتر هرگروه راهی مرحله يكی‌چهارم می‌شوند.

در پايان اين رقابتها تكواندوكاران تيم نخست 20 امتياز، تيم دوم 12 امتياز و تيم سوم 7.20 امتياز در راستای كسب سهميه المپيك 2016 به اندوخته‌های رنكينگ خود اضافه خواهند كرد. همچنين با اعلام كميته مسابقات، مجموع وزن 7 تكواندوكار يك تيم برای شركت در اين رقابتها نبايد بيشتر از 509 كيلوگرم باشد.

با تصمیم کادر فنی ابوالفضل يعقوبی، محمد باقری‌معتمد، فرزاد عبداللهی، مسعود حجي‌زواره و عليرضا نصرآزادانی 5 تكواندوكاری هستند كه با اعلام بيژن مقانلو، سرمربی تيم ملی تكواندو در اين رقابتها حضور خواهند داشت. از بين عاشورزاده، اسبقی، خدابخشی و مردانی 2 نفر به تركيب تيم جام‌جهانی اضافه می‌شوند.

در این بین از سوی کادرفنی تیم ملی تکواندو اعلام شد اولويت برای حضور موفق اين بازيكنان در مسابقات فينال گرندپريكس است اما سعی می‌شود از 2 تكواندوكاری استفاده شده كه رنكينگ كمتری دارند و با توجه به اين موضوع از فرزان عاشورزاده و سجاد مردانی در جام‌جهانی استفاده می‌شود.