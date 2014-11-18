در مرحله حساس مذاکرات هسته ای با ایران شرکت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"جان کری"وزیر امور خارجه آمریکا پیش از سفر به انگلیس همچنین اظهار داشت: در حالی من در آخرین دور از مذاکرات هسته ای ایران در وین شرکت می کنم که به مرحله حساسی از روند گفتگوها رسیده ایم.

وی تاکید کرد که من در این مرحله حساس و مناسب به وین خواهم رفت.

از سوی دیگر یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز سفر جان کری به وین در هفته جاری را تائید کرد.

همچنین یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود روز دوشنبه اظهار امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای در هفته جاری به نتیجه برسد.

این مقام ارشد آمریکایی تصریح کرد: ما در این مذاکرات در یک مرحله بسیار سخت قرار داریم. ما معتقدیم که تصمیمات سخت فقط در پایان گرفته خواهد شد.