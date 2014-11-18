با بسیج دانشجویی مخالفتی ندارم/ اگر می خواهید دانشگاه آرام باشد به من رأی دهید

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی امروز در دفاع از خود در صحن علنی مجلس با تشکر از موافقان و مخالفان که فرصتی را برای گفتگو در خصوص نظام دانشگاهی کشور فراهم کردند و با اشاره به توجه خاص رئیس جمهور به توسعه علمی کشور گفت: مساله همه ما ضرورت اهتمام به توسعه علمی کشور است چرا که توسعه علمی شرط لازم توسعه همه جانبه کشور است و براین اساس بنده تمرکز صحبت خود را در این جلسه براین موضوع قرار می دهم.

وی با بیان اینکه در کمیسیون و فراکسیون فرصتی حاصل نشد به برنامه ام بپردازم و متاسفانه مسائل حاشیه ای مطرح شد، افزود: در این مدت کوتاه قصد داریم اهداف خود را درخصوص برنامه توسعه علمی کشور تشریح کنم.

چالشهای آموزش عالی

وزیر پیشنهادی علوم با اشاره به چالشهای آموزش عالی از جمله ارتقای کیفیت و استقرار نظام آموزشی کارآمد تصریح کرد: در رابطه با علم در جامعه باید کارهای زیادی انجام دهیم و توانمندی های خروجی دانشگاهها و ارتباط دانشگاه و صنعت را باید در برنامه قرار دهیم . از طرفی باید نگاه منطقه ای حاکم براین بخش باشد و باید به فکر منابع مالی دانشگاهها نیز باشیم.

حفظ فضای سالم فرهنگی در دانشگاهها

وی کیفی سازی فعالیتهای آموزش عالی، تحقیقات و فناوری را از جمله اولویت برنامه های خود عنوان کرد و گفت: حفظ فضای سالم فرهنگی در دانشگاهها، مشارکت در توسعه اقتصاد راهبردی و اقتصاد دانش بنیان و مقاوم سازی اقتصاد ملی و توسعه دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی و نیز توجه به عوامل انسانی و نقش آن در تو سعه از جمله برنامه های مدنظر است.

دانش آشتیانی با بیان اینکه دانشگاهها از 3 حوزه علم و دین و جامعه برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: در روند کنونی، گسستی بین این سه حوزه وجود دارد و فعالیتهای علمی تلفیقی با رفتارهای دینی باید داشته باشد نه چیزی جدای از آموزش علمی.

وی با تاکید براینکه برنامه های آموزش عالی باید نیاز جامعه و منطقه را برطرف کند خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اساس کار من همین است و چون روی این مدل کار کرده و در آموزش و پرورش نیز اجرا کرده ام امیدوارم با همکاری شما نمایندگان بتوانیم دانشگاهها و مراکز پژوهشی را به نقطه ای برسانیم که اقتدار علمی به اقتدار نظام برسد و در نهایت تولید ثروت کند.

باید دانشگاهی داشته باشیم که در اقتصاد کشور کمک کند

وزیر پیشنهادی علوم با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید دانشگاهی داشته باشیم که در اقتصاد کشور کمک کند تصریح کرد: با برنامه های اجرایی سعی دارم دانشگاه های کشور را به دانشگاه های کارآفرین تبدیل کنم.

وی با بیان اینکه در انتهای برنامه ششم توسعه حدود 5.5 میلیون دانش آموخته جویای کار خواهیم داشت افزود: با برنامه ریزی در دانشگاهها و از طریق شهرکها و پارکها و مراکز رشدو فناوری باید این دانش آموختگان را به کار گیریم؛ این موضوع نقطه کلیدی برنامه های بنده است.

دانش آشتیانی ادامه داد: اگر بخواهیم یک فارغ التحصل دانشگاهی را مشغول کار کنیم باید 400 میلیون تومان برای آن هزینه کنیم و اگر بخواهیم در بخش ICT این فارغ التحصیل را بکار بگیریم باید 150 میلیون تومان برای زیرساخت آن هزینه کنیم؛ اما در پارکهای فناوری و مراکز رشد با یک دهم این مبالغ یعنی حدود 30 تا 40 میلیون تومان می توانیم فارغ التحصیلان دانشگاهی را به کار بگیریم و نتیجه آن نیز این است که ما مطمئن هستیم که دانشگاهیان اگر وارد پارکها و مراکز رشد شوند تولید ثروت کشور به مراتب ببشتر از بخش صنعت خواهد بود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سند توسعه علمی مبنی بر اینکه باید تولید دانشگاهها 50 درصد تولید ناخالص کشور را شامل شود، گفت: من عزم راسخ دارم و نمایندگان نیز نسبت به سابقه مدیریتی من اطلاع دارند که می توانم امری که بخواهم و تمرکز کنم را انجام دهم.

مشکل خوابگاه دانشجویان را برطرف کردم

وزیر پیشنهادی علوم ادامه داد: زمانی که در وزارت علوم بودم دانشگاهها مشکل خوابگاه دانشجویی داشتند که با ساخت یک میلیون مترمربع خوابگاه مشکل کشور را از جنبه خوابگاه برطرف کردم؛ در زمان جنگ نیز به دلیل فرسوده بودن آزمایشگاهها نیاز به تجهیزات برای مقطع دکترا و کارشناسی ارشد را بدون توان تامین ارز، برطرف کردیم که این مهم با تعاملی که با مجلس داشتم با تامین 400 میلیون دلار انجام شد که آثار آن حرکت هنوز در دانشگاهها باقی است.

وی با تاکید براینکه این برنامه با همکاری نمایندگان و دستگاههای اجرایی قابل پیاده شدن است، افزود: باید دانشگاه محیط آرام و با نشاطی داشته باشد و جناج بندی نباشد و اگر دانشگاه تبدیل به باشگاه سیاسی شود محققا این برنامه اجرایی نخواهد بود.

دانشجو و دانشگاه باید بسیج علمی شود

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما دغدغه دارید من می فهمم اما جدای این دغدغه، اجرای این برنامه می طلبد که دانشگاهها عاری از این حاشیه ها باشد. دانشجو و دانشگاه باید بسیج علمی شود و از پتانسیل و ظرفیت دانشگاهیان استفاده شود تا وزارت علوم بتواند تولید ثروت کند.

وی ادامه داد: من در تمام دوران کاری چهل ساله ام همیشه سرباز نظام بودم، من فرزند انقلابم، من کارم را از سپاه شروع کرده ام، در دانشگاه هم بوده ام و توجه خاصی به مسائل جنگ داشتم. من کسی بودم که دانشگاه را به جنگ بردم، من کسی بودم که نه تنها دانشجو را به جبهه بردم بلکه در جبهه برای دانشجو کلاس گذاشتم، نه تنها کلاس گذاشتم بلکه آیین نامه آموزشی را به دلیل حضور دانشجویان در جبهه که با مشکل مواجه بودند، تغییر دادم. بعد از جنگ نیز رزمندگانی که در جبهه ها حضور داشتند به دلیل اینکه از عدالت آموزشی برخوردار شوند از این طریق سهمیه رزمندگان وارد دانشگاه کردم.

ردیف بودجه تقویت بنیه علمی رزمندگان را پایه گذاری کردم

وی ادامه داد: برای اینکه کیفیت علمی رزمندگان بالا رود، ردیف بودجه تقویت بنیه علمی رزمندگان را پایه گذاری کردم. من نمی دانم با چه زبانی باید بگویم که کسی که این خدمات را انجام داده و این کار را کرده است می تواند مخالف بسیج باشد؟

گزینه پیشنهادی وزارت علوم تصریح کرد: من خودم بسیجی هستم و دست همه بسیجیان را می بوسم اما باید ببینیم کسی که خدمت می کند به بسیج، با چه روشی خدمت می کند. در بیانیه حضرت امام (ره) در رابطه با بسیج، منظور ایشان این بود که بسیج علمی و فرهنگی را وارد دانشگاهها کنیم. چون در آن زمان جنگ تمام شده بود و باید برای خودکفایی کشور بسیج شویم و با خوداتکایی در علم بتوانیم توان متخصصان خود را افزایش دهیم.

با بسیج دانشجویی مخالفتی ندارم

دانش آشتیانی تصریح کرد: در آن مقطع دفتر بسیج در داخل دانشگاهها نبود که من آن را بیرون کرده باشم. بحث این بود که بعد از جنگ ما پایگاههای بسیج داشتیم و آن زمان که عنوان کردم پایگاه بسیج داخل دانشگاه نشود می خواستم به اعتبار بسیج لطمه وارد نشود. نه اینکه من مخالف بسیج باشم. ممکن بود تقابلی در آن زمان رخ دهد و این دستور من نبود، موضوع دو نگاه به این مسئله بود. این مسئله به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و شورا مصوب کرد که اکنون صلاح نیست پایگاه بسیج در دانشگاهها باشد، ما هم آن را اجرا کردیم. من نه تنها با بسیج دانشجویی مخالفتی ندارم بلکه به عنوان یک نهاد در دانشگاه نهایت همکاری را جهت توسعه علمی با آن خواهم داشت.

وی ادامه داد: آیا این درست است کسی که این خدمات را برای بسیجیان و رزمندگان داشته با بسیج مخالفت داشته باشد؟ بعد از جنگ گفته شد استان ایلام جنگ زده است و شما با توان اجرایی که دارید به آن استان رفته و زیرساخت های دانشگاه آن را درست کنید چرا که منطقه به آن نیاز دارد.

من با وجود آنکه در وزارت علوم کار می کردم، شبانه با ماشین به سمت ایلام راه می افتادم چرا که آن زمان فرودگاه نبود و صبح به ایلام می رسیدم، کارم را انجام می دادم و باز شبانه از آنجا راه افتاده به وزارتخانه می آمدم و کارم را آنجا شروع می کردم.

دانش آشتیانی افزود: لازم نیست که من این مسائل را مطرح کنم اما متاسفانه مسائلی مطرح شده که مجبورم این مسائل را اعلام کنم وگرنه من منتی برای کارهایی که انجام داده ام، ندارم، فقط می خواهم عملکرد من را نگاه کنید و متوجه می شوید.

وی در پاسخ به شبهاتی که مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: عنوان کرده اند من در یک حلقه ای هستم، من دانش آشتیانی شخصیت مستقل هستم، این را من نمی گویم بلکه عملکردم می گوید.

در حلقه دیگران نبودم

گزینه پیشنهادی وزارت علوم افزود: من زمان دکتر فرهادی وارد وزارتخانه شدم و در حلقه دیگران نبودم. من به دلیل عملکردم در دوره اول توسط وزیر بعدی انتخاب شدم. حتی خودشان شاهد هستند که در اولین جلسه حضورم در وزارتخانه مخالفت کردم چرا که در همان جلسه اختلاف پیدا کردیم البته به خاطر مسئله ای بود که من سوء ذهنیت در مورد آن پیدا کرده بودم که دوستان دیگر عنوان کردند که چنین نیست و همکاری من ادامه پیدا کرد.

نیروهای جدید به کار می گیرم

دانش آشتیانی ادامه داد: من در مصاحبه ها گفته ام که نیروی جدید به کار می گیرم به خاطر اینکه برنامه من، برنامه دیگری است لذا چنین وصله هایی به من نمی چسبد.

گزینه پیشنهادی وزارت علوم به این شبهه که وی از موسسین حزب مشارکت است اشاره کرد و گفت: بروید وزارت کشور و ببینید که آیا من از موسسین هستم یا خیر، من عضو موسسین نبودم اما در جبهه مشارکت در آن ایام حضور داشتم که بعد از مدتی حضور فعالی نیز نداشتم. عملکرد من را در این حوزه در روزنامه های آن ایام نگاه کنید ببینید آیا مصاحبه ای از من هست یا خیر که لطمه به نظام زده باشد، این وصله ها به من نمی چسبد.

وی در ادامه به تحصن نمایندگان اشاره کرد و گفت: من آن موقع معاون نبودم چرا دوستان این مسئله را مطرح می کنند. من نامه ای در این رابطه امضا نکرده ام. چون کسی که می خواهد مسئولیت دانشگاه را برعهده گیرد باید فراجناحی عمل کند. چرا این گونه وی را خراب می کنید تا نتواند در دانشگاه فعالیت کند. من هیچ نامه ای را امضا نکرده ام، فقط درست می فرمایید نامه ای در رابطه با فرجی دانا امضا کرده ام که آن نامه در خصوص تعامل مجلس و دولت بود تا اجازه ندهند استیضاح فرجی دانا انجام شود.

دانش آشتیانی در ادامه با اشاره به شبهاتی که در خصوص مدرسه مفید مطرح شده بود، تصریح کرد: چرا مجموعه آموزشی را خراب می کنید، هیچ مدیر مدرسه ای دستگیر نشده، بروید و این مسئله را از مقامات امنیتی بپرسید. اصلا شما می دانید چه کسانی در این مدرسه بوده اند؟ فرزند آقای زاهدی در مدرسه ما تحصیل کرده است، چرا می گویید جناحی هستند، فرزند حسینی شریعت در مدرسه ما درس خوانده است، فرزند آقای نقدی در مدرسه ما فارغ التحصیل شد، چرا اعلام می کنید که جناحی عمل می کنیم، مدرسه که نباید کار جناحی انجام دهد، چرا این مسائل را مطرح کنید. حداقل فقط مرا خراب کنید نه مجموعه آموزشی را.

اگر می خواهید دانشگاهی آرام داشته باشید به من رأی دهید

وی افزود: من فرزند انقلابم و تهمت در راه نظام را به جان می خرم، ابایی ندارم، من به این خاطر حاضر شدم که مسئولیت وزارت علوم را قبول کنم چون دیدم نظام در خطر است، کشمکش بین دولت و مجلس در حال تبدیل شدن به یک مشکل ملی است، فقط به این دلیل پذیرفتم و از شما نمایندگان درخواست دارم اگر می خواهید دانشگاهی آرام داشته باشید، دانشگاهی که طرفدار نظام باشد و اگر می خواهید دانشگاهی با تولید ثروت برای کشور داشته باشید، به من رای دهید.

وی در پایان دفاعیات خود گفت: الهی مرا مددی کن تا دانش اندکم نه نردبامی باشد برای فزونی تکبر و غرور بلکه گامی باشد برای تجلیل از تو و متعالی ساختن زندگانی خود و دیگران. در این راه، هر چه عاشق تر، بنده تر و هر چه بنده تر، نزدیک تر و هر چه نزدیک تر، فناتر و هر چه فناتر، شادتر.