تجمع معترضان مقابل سفارت آمریکا در آتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حدود 40 هزار دانشجو، کارگر و مستمری بگیر با حمل پرچم و پلاکارد و سر دادن شعارهایی در اعتراض به حمایت آمریکا از دیکتاتوری 1967 تا 1974 میلادی یونان، مقابل سفارت ایالات متحده در آتن تجمع کردند.

این تظاهرات به خشونت کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن معترضان که علیه پلیس سنگ، بطری های پلاستیکی پرتاب می کردند، از گاز اشک آور و نارنجک های بیهوش کننده استفاده کرد.

معترضان که چهل و یکمین سالگرد قیام دانشجویان این کشور را گرامی داشتند، همچنین سیاست های اقتصادی دولت را فاجعه بار خوانده و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

این تظاهرات که هر ساله از مقابل دانشگاه پلی تکنیک آتن آغاز می شود، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و حدود هفت هزار افسر پلیس در خیابانها مستقر شدند.