  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

تجمع معترضان مقابل سفارت آمریکا در آتن

تجمع معترضان مقابل سفارت آمریکا در آتن

رسانه ها از تجمع معترضان مقابل سفارت آمریکا در آتن در اعتراض به حمایت آمریکا از دیکتاتوری 1967 تا 1974 میلادی یونان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حدود 40 هزار دانشجو، کارگر و مستمری بگیر با حمل پرچم و پلاکارد و سر دادن شعارهایی در اعتراض به حمایت آمریکا از دیکتاتوری 1967 تا 1974 میلادی یونان، مقابل سفارت ایالات متحده در آتن تجمع کردند.

این تظاهرات به خشونت کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن معترضان که علیه پلیس سنگ، بطری های پلاستیکی پرتاب می کردند، از گاز اشک آور و نارنجک های بیهوش کننده استفاده کرد.

معترضان که چهل و یکمین سالگرد قیام دانشجویان این کشور را گرامی داشتند، همچنین سیاست های اقتصادی دولت را فاجعه بار خوانده و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

این تظاهرات که هر ساله از مقابل دانشگاه پلی تکنیک آتن آغاز می شود، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و حدود هفت هزار افسر پلیس در خیابانها مستقر شدند.

کد مطلب 2423563

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها