به گزارش خبرگزاری مهر، علینقی قدس که برای بازدید از پروژه های عمرانی به استان بوشهر سفر کرده بود، اظهار داشت: قیمت گذاری این اراضی پس از تایید طرح جامع منطقه انجام می شود و پس از آن شرکت شهرک های بوشهر می تواند اراضی مورد نیاز را به سرمایه گذاران واگذار کند.

وی خواستار رایزنی با سرمایه گذاران و حمایت هم جانبه از آنها برای انجام اقدامات اولیه سرمایه گذاری شد و افزود: در بحث تأمین انرژی منطقه انتظار داریم ادارات آب برق و گاز همکاری نزدیکی با شرکت شهرک های صنعتی داشته باشند تا بحث تأمین انرژی دغدغه اصلی سرمایه گذاران نباشد.

معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه از مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بوشهر ۲ و ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی بندرریگ بازدید کرد.

وی در این بازدید از پیشرفت ۱۰۰ درصدی مرکز کسب و کار در شهرک صنعتی بوشهر ۲ خبر داد و گفت: برای ساخت و تجهیز اين ساختمان با زیربنای یک هزار و ۹۴۰ متر مربع حدود ۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و تاکنون ۱۲ دفتر در این مرکز به مشاورین صنعتی واگذار شده است.