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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۴

مطالعه شهرسازی منطقه ویژه شمال استان بوشهر به زودی آغاز می‌شود

مطالعه شهرسازی منطقه ویژه شمال استان بوشهر به زودی آغاز می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در بازدید از منطقه ویژه شمال استان بوشهر گفت: به زودی مطالعات شهرسازی منطقه ویژه شمال استان بوشهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علینقی قدس که برای بازدید از پروژه های عمرانی به استان بوشهر سفر کرده بود، اظهار داشت: قیمت گذاری این اراضی پس از تایید طرح جامع منطقه انجام می شود و پس از آن شرکت شهرک های بوشهر می تواند اراضی مورد نیاز را به سرمایه گذاران واگذار کند.

وی خواستار رایزنی با سرمایه گذاران و حمایت هم جانبه از آنها برای انجام اقدامات اولیه سرمایه گذاری شد و افزود: در بحث تأمین انرژی منطقه انتظار داریم ادارات آب برق و گاز همکاری نزدیکی با شرکت شهرک های صنعتی داشته باشند تا بحث تأمین انرژی دغدغه اصلی سرمایه گذاران نباشد.

معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه از مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بوشهر ۲ و ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی بندرریگ بازدید کرد.

وی در این بازدید از پیشرفت ۱۰۰ درصدی مرکز کسب و کار در شهرک صنعتی بوشهر ۲ خبر داد و گفت: برای ساخت و تجهیز اين ساختمان با زیربنای یک هزار و ۹۴۰ متر مربع حدود ۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و تاکنون ۱۲ دفتر در این مرکز به مشاورین صنعتی واگذار شده است.

کد مطلب 2423565

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