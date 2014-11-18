به گزارش خبرگزاری مهر، جشن ملی کتاب با افتتاح نمادین «50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه» صبح امروز سهشنبه 28 آبان با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمیدرضا کفاش معاون فرهنگی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در مدرسه دخترانه شهدای هفتم تیر کار خود را آغاز کرد.
صالحی در این نشست ضمن تبریک روز کتاب و کتابخوانی و ابراز خرسندی نسبت به افتتاح 50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه، از وزارت آموزش پرورش که به گفته او نسبت به بحث کتاب و کتابخوانی اهتمام ویژهای دارد، قدردانی کرد و با اشاره به حضور 13 میلیون دانشآموز در مدارس کل کشور، گفت: 13 میلیون دانشآموزی که در مدارس حضور دارند، میتواند کتابخوانی را در کشور پیش ببرند. این 13 میلیون هسته اصلی کتابخوانی را در کشور تشکیل میدهند. بحمدالله تولید کتاب در کشور فراوان است و چیزی که به آن نیاز داریم ویرین کتاب و ترویج کتابخوانی است.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره پیشرفتهای حوزه کتاب در سالهای پس از انقلاب عنوان کرد: در سطوح دانشآموزی در سه دهه بعد از انقلاب کتابهای خوبی منتشر شدهاند. قبل از انقلاب کتابهای غیر درسی و فرهنگی تعداد کمی بودند و با تعداد محدودی کتاب روبهرو بودیم. زمانی که کتابی مانند «قصههای خوب برای بچههای خوب» درمیآمد، نسل ما بسیار ذوق زده میشد. کتابهای خوب در حال حاضر فراواناند، کمبود ما نمایشگاههای کتاب است که با ایجاد نمایشگاهها در پی آن هستیم که بتوانیم ویترین نمایشگاهها را افزایش دهیم.
صالحی مشکل اصلی در حوزه کتابخوانی را نبود لذت در این حوزه خواند و ادامه داد: مشکل کتابخوانی به طور جدی داریم و اگر کتابخوانی به صورت یک لذت و عادت درنیاید، مشکل در تمدن سازی داریم. تمدنسازی به توسعه کتاب نیازمند است. اگر به دنبال پیشرفت جامعه هستیم باید به پیشرفت کتاب و کتابخوانی رو آوریم و باید توجه داشت که حامل کتاب میتواند هر وسیلهای باشد.
معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به الگوهای کتابخوانی در مدارس گفت: شاید دهها الگوی کتابخوانی در مدارس وجود دارد و این موارد قابل توجه هستند. باید الگوهای کتابخوانی را با تنوع پیش ببریم زیرا ذائقه نسل نو تنوعطلب است. ما همچنین نیازمند تشکیل یا تقویت دفتر توسعه کتابخوانی در مدارس هستیم تا مدلهای کتابخوانی را الگوسازی کند تا در مدارس نهادینه شوند. اگر این امر اتفاق افتد پیشرفت علمی مدارس و این جامعه حتمی است. کتابخوانی باید با کمک متولیان فرهنگی با جدیت ادامه پیدا کند و امیدوارم که در سالهای آینده شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.