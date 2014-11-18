شناسایی فلسطین راه پایان تنش در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"خوسه مانوئل گارسیا مارگالو" در یک نشست خبری همچنین اظهار داشت: زمان در گذر است و باید از هر فرصتی برای پایان دادن به تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه استفاده کنیم.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر تخمین زمان احتمالی تاسیس کشور فلسطین گفت: اسپانیا علاقه مند است در خاورمیانه ثبات برقرار باشد و راه حلی برای رفع تنش فلسطین و اسرائیل پیدا شود. اتحادیه اروپا باید در این زمینه اقدامی صورت دهد زیرا زمان در گذر است.

مارگالو با اشاره به جلسه امروز سه شنبه مجلس نمایندگان اسپانیا و گفتگو در این باره تاکید کرد: اقدام مجلس نمایندگان یک گام بسیار خوب و در پاسخ به درخواست به رسمیت شناختن یک دولت فلسطین با هدف حذف موانع در روند مذاکرات است.

مارگالو افزود: در هر حال موضع اسپانیا در مورد دولت فلسطین باید هم خط با اتحادیه اروپا باشد.