  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

وزیر خارجه اسپانیا:

شناسایی فلسطین راه پایان تنش در خاورمیانه است

شناسایی فلسطین راه پایان تنش در خاورمیانه است

وزیر امور خارجه اسپانیا با تاکید بر لزوم تسریع در به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرد که این امر راه پایان تنش در خاورمیانه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"خوسه مانوئل گارسیا مارگالو" در یک نشست خبری همچنین اظهار داشت: زمان در گذر است و باید از هر فرصتی برای پایان دادن به تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه استفاده کنیم.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر تخمین زمان احتمالی تاسیس کشور فلسطین گفت: اسپانیا علاقه مند است در خاورمیانه ثبات برقرار باشد و راه حلی برای رفع تنش فلسطین و اسرائیل پیدا شود. اتحادیه اروپا باید در این زمینه اقدامی صورت دهد زیرا زمان در گذر است.

مارگالو با اشاره به جلسه امروز سه شنبه مجلس نمایندگان اسپانیا و گفتگو در این باره تاکید کرد: اقدام مجلس نمایندگان یک گام بسیار خوب و در پاسخ به درخواست به رسمیت شناختن یک دولت فلسطین با هدف حذف موانع در روند مذاکرات است.

مارگالو افزود: در هر حال موضع اسپانیا در مورد دولت فلسطین باید هم خط با اتحادیه اروپا باشد.

کد مطلب 2423577
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها