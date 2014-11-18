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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۲۷

شفیعی:

۹۰ درصد مناطق آلوده به مین استان کرمانشاه پاکسازی شد

۹۰ درصد مناطق آلوده به مین استان کرمانشاه پاکسازی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۹۰ درصد از مناطق آلوده به مین استان پاکسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه دوره بازآموزی آگاهی از خطرات مین و مواد منفجره اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون هکتار از زمین های کشور آلوده به مین هستند.

وی در خصوص پاکسازی میادین مین استان کرمانشاه نیز گفت: با تلاش های صورت گرفته تاکنون ۹۰ درصد از مناطق آلوده به مین استان پاکسازی شده است.

شفیعی تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده سالانه نزدیک به ۸۰۰ نفر در کشور بر اثر انفجار مین های باقی مانده از زمان جنگ کشته و زخمی می شوند.

وی یادآور شد: همچنین در سراسر جهان نیز سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جان خود را از دست داده که از این تعداد حدود ۴ هزار نفر را کودکان تشکیل می دهند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: عراق، ایران، افغانستان، مصر و کامبوج از جمله کشورهایی هستند که در صدر مناطق آلوده به مین قرار دارند.

شفیعی تصریح کرد: کار پاکسازی مناطق آلوده در کشور ما طی سال های اخیر با جدیت اجرا شده و امیدواریم تا دو سال آینده بتوانیم این مناطق را به طور کامل پاکسازی کنیم.

 وی گفت: جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه طی ۱۰ سال اخیر بیش از یک هزار دوره آموزشی را در خصوص خطرات ناشی از انفجار مین برگزار کرده است.

کد مطلب 2423579

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