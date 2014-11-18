۹۰ درصد مناطق آلوده به مین استان کرمانشاه پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه دوره بازآموزی آگاهی از خطرات مین و مواد منفجره اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون هکتار از زمین های کشور آلوده به مین هستند.

وی در خصوص پاکسازی میادین مین استان کرمانشاه نیز گفت: با تلاش های صورت گرفته تاکنون ۹۰ درصد از مناطق آلوده به مین استان پاکسازی شده است.

شفیعی تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده سالانه نزدیک به ۸۰۰ نفر در کشور بر اثر انفجار مین های باقی مانده از زمان جنگ کشته و زخمی می شوند.

وی یادآور شد: همچنین در سراسر جهان نیز سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جان خود را از دست داده که از این تعداد حدود ۴ هزار نفر را کودکان تشکیل می دهند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: عراق، ایران، افغانستان، مصر و کامبوج از جمله کشورهایی هستند که در صدر مناطق آلوده به مین قرار دارند.

شفیعی تصریح کرد: کار پاکسازی مناطق آلوده در کشور ما طی سال های اخیر با جدیت اجرا شده و امیدواریم تا دو سال آینده بتوانیم این مناطق را به طور کامل پاکسازی کنیم.

وی گفت: جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه طی ۱۰ سال اخیر بیش از یک هزار دوره آموزشی را در خصوص خطرات ناشی از انفجار مین برگزار کرده است.