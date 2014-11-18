آمار ۳۲۰ خیر در بانک اطلاعاتی بهزیستی گیلان ثبت شد

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلب مشارکت های مردمی راهکاری تاثیر گذار برای خدمات بیشتر و بهتر به نیازمندان جامعه است.

وی همچنین اظهارداشت: جلب مشارکت های مردمی یکی از محورهای اساسی سازمان بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: پارسال ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک از طریق حوزه های دولتی و غیر دولتی در استان جمع آوری شد.

وی افزود: پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان غیر نقدی و بقیه بصورت نقدی بوده که در بخش های مثل مسکن سرمایه گذاری شده است.

نحوی نژاد تصریح کرد: امسال هم در مناسبت های مختلف بهزیستی کمک های به ارزش ۱۸۴ میلیون تومان بصورت دولتی و ۶۵۰ میلیون تومان بصورت غیر دولتی جمع آوری شده است.

وی اذعان داشت: مراسم ضیافت عشق که در ماه مبارک رمضان امسال در استان برگزار شد ۳۰۰ میلیون تومان بصورت نقدی و ۴۸۵ میلیون تومان بصورت غیر نقدی در این مراسم تعهد شد.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: علاوه بر این یک میلیارد تومان هم از سوی یک خیر برای احداث شیرخوارگاه گیلان اختصاص یافت.

وی در ادامه از ثبت ۳۲۰ نفر خیر در بانک اطلاعات بهزیستی استان خبر داد و افزود: این سازمان تلاش دارد در طول سال با جلب کمک های مردمی و با استفاده از خیران به برنامه ها و پروژه های که برای محرومیت زدایی طرح ریزی شده است، جامعه عمل بپوشاند.