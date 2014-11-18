سلوک علمی حلقه مفقوده سیستم آموزشی ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سيدرضي موسوي گيلاني استاد دانشگاه ادیان و مذاهب در برنامه شب آسماني شبكه قرآن و معارف سيما كه اين روزها به مناسبت هفته كتاب به بحث كتب علوم انساني و اسلامي مي پردازد، گفت: وقتي قيد به اسلامي بودن به علوم انساني اضافه مي كنيم توقع داريم كه پرسشهايمان در اين حوزه نيز با پاسخهاي اسلامي جواب داده شود بنابراين وقتي كه بتوانيم در آثار مكتوب و غيرمكتوب خود پاسخهاي اسلامي استخراج كنيم بي ترديد علوم انساني خواهيم داشت كه رايحهاي اسلامي دارد.
وي ادامه داد: دانشجويان هر سال مطالبي و سؤالاتي برايشان پيش ميآيد كه با سؤالات سالهاي پيش بسيار تفاوت دارد لذا بايد تمامي كتب معارفي به خصوص معارف عمومي به گونهاي باشد كه كاملا به روز بوده و اين پرسشهاي جديد را نيز مد نظر قرار دهد.
موسوي گيلاني تأكيد كرد: گاهي برخي مطالب كتابها به گونهاي است كه انسان فكر ميكند مؤلفين كتابهاي دانشگاهي اصلا كتابهاي معارفي دوره دبيرستان را نديدهاند بد نيست كه از يك نمونه جامعه آماري به دست آورند تا بتوانند بر مسائل نو تكيه داشته باشند.
اين استاد دانشگاه افزود: يكي از موضوعات ديگر كه بايد بر آن توجه داشت اين است كه زماني دانشجو ميتواند با تعاليم ديني و معارفي ارتباط برقرار كند كه شبهاتش پاسخ داده شود اگر به اين سؤالات و پرسشهايش پاسخ داده نشود بدون شك در ذهن او گرههايي ايجاد خواهد شد.
وي اظهار داشت: در سيستم آموزشي ما يك موضوع حلقه مفقوده شده و آن هم رابطه استاد و دانشجويي از نوع سلوك آن است. در گذشته گفته ميشد كه استاد مانند پدر است اما امروزه متأسفانه علم فقط دستآورد ذهني شده و حركت آموزش از عقل به سمت سلوك علمي را از دست دادهايم.
وي بيان داشت: ما در اين مدت بعد از انقلاب شاهد اتفاقات خوبي در حوزه علوم انساني بوديم و مطمئنا اگر اين انقلاب صورت نمي گرفت اين اتفاقات خوب نيز شكل نگرفته بود اما باز هم خلاهاي زيادي باقي است كه بايد آن ها را حل كرد. ديگر دوران آن تمام شده كه فردي مانند ابوعلي سينا بتواند هم حكيم و طبيب باشد، هم فيزيكدان باشد و هم منجم و فيلسوف. همه بايد در يك حوزه خاص تخصص باشند.
موسوي گيلاني در پايان سخنانش گفت: در حوزه علوم انساني نيز بايد به اين تخصصي شدن در هر حوزه توجه داشت اگر ما بتوانيم ثابت كنيم كه آموزش ديني نيز مانند هر موضوع ديگر به تخصص نياز دارد كار بسيار بزرگي انجام دادهايم.
در ادامه برنامه حجتالاسلام مرقاتي گفت: كتابهاي معارف در دانشگاهها بايد به گونهاي باشد كه مباني اعتقادي افراد تقويت شود، حتي خوب است كه براي هر رشته از جمله رشتههاي پزشكي كتابهاي معارفي كمي تخصصيتر درباره مسائل ديني مربوط به آن رشته بحث و فصل داشته باشد.
وي با بيان اين مطلب كه گاهي در علوم انساني حتي محافظهكاريها مانع از دادن نظريههاي جديد ميشود بيان داشت: تنها كتاب نيز مشكل نيست بلکه بايد نيروهايي تربيت شوند كه بتوانند به پرسشهاي جديد مطرح شده به صورت اجتهادي پاسخ دهند، بايد كتابهاي علوم اسلامي نيز با روشهاي جديد و قالبهاي نو نوشته شود تا براي جوانان جذاب باشد.
وي اظهار داشت: ما در چرخه آموزش يه مثلث سه ضلعي داريم كتاب، استاد و دانشجو. قطعا نقش استاد حتي از كتاب نيز پررنگتر است بنابراين تمامي دانشگاهها بايد به اين موضوع دقت كنند كه چه كسي را براي تدريس درسي مانند معارف انتخاب ميكنند.
اين استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: بايد كاري كرد تا كتابهاي حوزه علوم انساني و اسلامي نيز به روزتر شود و مهم ترينقسمت در اين رابطه اين است كتابهاي برتر شناسايي شده و نقاط قوت و رمز موفقيت آن ها شناخته شود.
مرقاتي در پايان سخنانش گفت: چه طور واعظ و فقيه خوب تربيت مي كنيم بايد تلاش كنيم كه مؤلفان خوبي هم تربيت كنيم تا بتواند انديشه ها را به خوبي تأليف كند.