100 گروه بازرسی مقابله با برق های غیرمجاز در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری صبح سه شنبه در شورای اداری برق استان، افزود: این گروهها در حال حاضر مازندران تشکیل و در مناطق شهری و روستایی فعال شدند.

وی مسئولیت این گروهها را شناسایی کنتورهای معیوب و دستکاری شده عنوان کرد و یادآور شد : متخلفین لوازم اندازه گیری برابر قانون علاوه بر پرداخت خسارت برای پیگرد قانونی به محاکم قضایی معرفی می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خاطرنشان کرد: توسل به شیوه های نادرست سرقت برق علاوه بر عواقب و جرائم مادی، عملی غیر شرعی و حرام است و نداشتن تمکن مالی مجوز ارتکاب سرقت نیست که فتوای علمای دین موید این ادعاست.

جعفری با تاکید بر اتفاق نظر مراجع تقلید در مسائل شرعی، اظهار داشت: آیات عظام همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند.