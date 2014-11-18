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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

جعفری:

100 گروه بازرسی مقابله با برق های غیرمجاز در مازندران تشکیل شد

100 گروه بازرسی مقابله با برق های غیرمجاز در مازندران تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از تشکیل 100 گروه بازرسی در حوزه شرکت توزیع برق استان به منظور مقابله با برق های غیرمجاز و کاهش تلفات غیر فنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری صبح سه شنبه در شورای اداری برق استان، افزود: این گروهها در حال حاضر مازندران تشکیل و در مناطق شهری و روستایی فعال شدند.

وی مسئولیت این گروهها را شناسایی کنتورهای معیوب و دستکاری شده عنوان کرد و یادآور شد : متخلفین لوازم اندازه گیری برابر قانون علاوه بر پرداخت خسارت برای پیگرد قانونی به محاکم قضایی معرفی می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خاطرنشان کرد: توسل به شیوه های نادرست سرقت برق علاوه بر عواقب و جرائم مادی، عملی غیر شرعی و حرام است و نداشتن تمکن مالی مجوز ارتکاب سرقت نیست که فتوای علمای دین موید این ادعاست.

جعفری با تاکید بر اتفاق  نظر مراجع تقلید در مسائل شرعی، اظهار داشت: آیات عظام همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند.

کد مطلب 2423591

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