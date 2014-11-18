آب شرب پایتخت مشکلی ندارد

سید حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه امروز در شورای شهر موضوع غیر استاندارد بودن آب تهران مطرح شده و اعلام کرده اند شهروندان آب معدنی بخورند گفت: بر اساس آخرین اطلاعات از سازمان استاندارد آب شهر تهران سالم و استاندارد است.

وی افزود: مردم تهران نگران آلودگی آب نباشند چرا که اگر موردی باشد رسیدگی و اطلاع رسانی می کنیم.

این در حالی است که رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در جلسه امروز شورا نسبت به آلودگی آب شرب تهران تذکر داد و از شهروندان خواست از آب معدنی استفاده کنند.

وی از وزیر کشور خواست طی 24 ساعت آینده جلسه کمیته اضطرار آلودگی آب را تشکیل دهد.