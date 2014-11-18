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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

استاندار تهران در گفتگو با مهر؛

آب شرب پایتخت مشکلی ندارد

آب شرب پایتخت مشکلی ندارد

استاندار تهران اعلام کرد که آب پایتخت استاندارد است.

سید حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه امروز در شورای شهر موضوع غیر استاندارد بودن آب تهران مطرح شده و اعلام کرده اند شهروندان آب معدنی بخورند گفت: بر اساس آخرین اطلاعات از سازمان استاندارد آب شهر تهران سالم و استاندارد است.

وی افزود: مردم تهران نگران آلودگی آب نباشند چرا که اگر موردی باشد رسیدگی و اطلاع رسانی می کنیم.

این در حالی است که رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در جلسه امروز شورا نسبت به آلودگی آب شرب تهران تذکر داد و از شهروندان خواست از آب معدنی استفاده کنند.

وی از وزیر کشور خواست طی 24 ساعت آینده جلسه کمیته اضطرار آلودگی آب را تشکیل دهد.

کد مطلب 2423593

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