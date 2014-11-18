به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روستا آزاد طی نشست خبری که قبل از ظهر سه شنبه با هدف تبیین کنگره گرامیداشت آیت الله آصفی برگزار شد بیان کرد: برنامه ریزی‌ها برای برگزاری کنگره "اسوه جهاد و اجتهاد" کمتر از هشت ماه انجام شد که با تلاش‌های صورت گرفته شرایط برای برگزاری کنگره در کمترین زمان فراهم شد.

وی با بیان اینکه در این کنگره آثار متعددی در خصوص افکار و اندیشه‌های آیت الله العظمی آصفی رونمایی می‌شود، بیان کرد: آیت الله آصفی حقیقتا سرآمد عرصه زهد و دنیا گریزی است به طوری که ایشان با برگزاری کنگره به شدت مخالف بودند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: آیت الله آصفی بسیار تأکید داشتند که این کنگره در زمان حیاتشان برگزار نشود اما بالاخره با مشورت و اصرارهای فراوان ایشان پذیرفتند.

وی در ادامه به ویژگی‌های این کنگره اشاره کرد و عنوان کرد: برای اولین بار است که دفتر تبلیغات اسلامی حوزه از شخصیتی تجلیل می‌کند که در قید حیات است و همچنین برگزاری این کنگره اولین تجربه معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات در تجلیل از یک شخصیت علمی است.

حجت الاسلام روستا آزاد بیان کرد: اقدامات اولیه در برگزاری کنگره و جمع آوری آثار آیت الله آصفی در مدت کوتاه ۶ ماه از دیگر ویژگی‌های برگزاری این مراسم است.

وی رئیس دفتر مقام معظم رهبری را از جمله سخنرانان این همایش معرفی و گفت: این همایش پنج شنبه ۲۹ آبانماه با پیام آیات عظام سبحانی و مکارم شیرازی در سالن همایش تالار قدس مدرسه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی همچنین سخنرانی آیت الله آصفی را از جمله برنامه‌های اصلی این کنگره دانست و ادامه داد: سخنرانی اعضای شورای سیاست گذاری برگزاری این همایش و رونمایی آز آثار آیت الله آصفی از دیگر برنامه‌های این کنگره است.

وی آیت الله آصفی را از جمله شخصیت‌هایی معرفی کرد که ۴۳ سال پیش به درجه اجتهاد رسیده و از افراد تاثیرگذار در نهضت‌های اسلامی حوزه‌های علمیه هستند که نقش پررنگی را در مسائل سیاسی و مبارزه با حزب بعث عراق داشته‌ است.