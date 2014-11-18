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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

باباجانی:

مین های خنثی نشده تهدیدی جدی برای ساکنان روستاهای مرزی است

مین های خنثی نشده تهدیدی جدی برای ساکنان روستاهای مرزی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، وجود مین‌های خنثی نشده باقی مانده از جنگ تحمیلی را تهدیدی جدی برای ساکنان روستاهای مرزی استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابا جانی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه دوره بازآموزی آگاهی از خطرات مین و مواد منفجره در کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم که سالانه تعدادی از مردم استان به دلیل انفجار مین های باقی مانده از جنگ تحمیلی جان خود را از دست داده و یا مجروح می شوند.

وی وجود این مین ها را تهدیدی برای کوچ نشینان و مردم روستاهای مرزی عنوان کرد و گفت: تا کنون توانسته ایم میادین مین منظم در استان را شناسایی و پاکسازی کنیم.

باباجانی خاطرنشان کرد: اما برخی از میادین مین بوسیله عوارض طبیعی جا به جا می شوند که همین مسئله باعث پراکنده شدن مین ها شده و زمان بیشتری را برای شناسایی و معدوم سازی نیاز دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه یادآور شد: وجود میادین در یک هزار و ۱۰۰ هکتار مرز مشترک ایران با عراق خطری است که جان مردم کشور را تهدید می کند.

وی گفت: برگزاری دوره های آموزی آگاهی از خطرات مین توسط جمعیت هلال احمر از اهمیت زیادی برای کاهش آسیب ها و تلفات جانی برخوردار است.

باباجانی در پایان گفت: استان کرمانشاه با کشور عراق ۳۲۰ کیلیومتر مرز مشترک دارد و این مرز به عنوان یکی از مرزهای استراتژیک کشور مطرح است.

کد مطلب 2423620

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