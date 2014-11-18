لزوم احداث خط پرواز بین تبریز و دوشنبه/ منتظر سرمایه گذاران ایرانی در خجند هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن قادری صبح یکشنبه در بازدید مسئولان ایالت سغد تاجیکستان از اتاق بازرگانی تبریز گفت: جمهوری تاجیکستان مشتاق افزایش تعاملات خود با تمامی کشورهای دنیا بخصوص جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و اجتماعی بین دو شهر تبریز و شهر خجند تاجیکستان اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۰ نمایشگاه با محوریت کالاهای ایرانی در شهرهای تاجیکستان برپا شد و تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در این کشورمشغول فعالیت هستند.

عبدالرحمن قادری افزایش همکاری های اقتصادی بین دو کشور را در رشد تجارت و تولید منطقه ای موثر دانست و افزود: منطقه آزاد اقتصادی ایالت سغد مزیت های زیادی همچون معافیت مالیاتی و واگذاری زمین برای سرمایه گذاران خارجی دارد و ما نیز بی صبرانه منتظر حضور سرمایه گذاران ایرانی در این منطقه هستیم.

حاکم ایالت سغد تاجیکستان در ادامه سخنان خود بر لزوم راه اندازی هر چه سریع تر پرواز هوایی بین تبریز و دوشنبه تاکید کرد و ابراز داشت: راه اندازی خط پرواز بین این دو شهر می تواند باعث رشد و شکوفایی اقتصادی و تجاری هر دو شهر شود.

عبدالرحمن قادری همچنین در تبیین جزییات بنای آرامگاه نمادین برای کمال خجندی گفت: این بنای فرهنگی در باغی به وسعت هفت هکتار احداث خواهد شد و بر روی مقبره نیز عبارت " خاک مزار شهید کمال خجندی در سال ۲۰۱۵ میلادی از تبریز به خجند آورده شد" نوشته خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: هر دو شهرخجند و تبریز می توانند با استفاده حداکثری از ظرفیت های خود، مناسبات فی مابین را افزایش دهند.