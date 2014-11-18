امیدوارم سوم آذر روز پیروزی ملی در رسیدن به اهدافمان باشد/دنیا می داند ایران به دنبال تفاهم و تعامل سازنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران پس از ورود به وین در فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران افزود: ما وارد مرحله آخر مذاکرات شدیم. فکر می کنم همانطور که از ابتدا گفتیم در صورتی که طرف مقابل اراده سیاسی برای رسیدن به راه حل داشته باشد، پیشنهادهای متعددی برای اینکه اطمینان حاصل شود، برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است، وجود دارد و مطرح شده است .

ظریف اضافه کرد: این پیشنهادها می تواند یک راه حل و یا راه حل های متعدد بسیار مناسبی را ارائه دهد؛ لذا هنوز این امکان هست البته در صورتی که طرف مقابل ، اراده سیاسی را برای اتخاذ تصمیم سخت داشته باشد اگر بداند ارائه خط قرمزهای بی معنا که برای خوشامد گروههای فشار است، کمکی نه به حل مشکل می کند و نه کمکی به عدم اشاعه.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: ما با این هدف به وین آمده ایم که انشاء الله با تلاش تا روز آخر به نتیجه مناسب که منافع مردم ایران در آن لحاظ شده باشد و حقوقشان محترم شمرده شده باشد، اگر نگرانی مشروعی هم جامعه بین المللی دارد، رفع شده باشد، به این راه حل برسیم .

ظریف گفت: همه مردم ایران در دلشانٰ امیدشان سربلندی کشور از این مذاکرات بوده است .یقین دارم حتی منتقدین ما را از دعای خیرشان محروم نکرده اند و امیدوارم این روش ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: اطمینان می دهم اگر بتوانیم به راه حلی برسیم که منافع کشور و مردم را لحاظ کند به توافق می رسیم. اگر بر اثر زیاده خواهی طرف مقابل، راه حل به دست نیاید، دنیا متوجه شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال راه حل، تفاهم و تعامل سازنده است و از حقوق و عزت و سربلندی کشور دست برنمی دارد.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: آنچه برای این هفته لازم است این است که با اعتماد به نفس ، همه گروهها و افراد کاری کنند که با نشان دادن همدلی و وحدت ملی نتیجه هر چه باشد چه توافق باشد و چه ایستادگی در برابر زیاده خواهی، روز سوم آذر انشاالله پیروزی ملی در رسیدن به اهدافی باشد که از این مذاکرات به دنبال آن بودیم .

وی در پاسخ به سوالی درباره موارد اختلافی و نیز اینکه آیا اجلاس در سطح وزیران خارجه برگزار خواهد شد؟ گفت: بر اساس توافق تا زمانی که روی همه موضوعات توافق نشده باشد، روی هیچ موضوعی توافق نشده است. همه موضوعات مورد اختلاف است اما بحث اصلی که مدتها وقت همه ما را گرفته، حدود غنی سازی یعنی میزان و نحوه اوج گرفتن غنی سازی به سمت غنی سازی برای تامین نیازهای صنعتی و سوخت نیروگاه بوشهر بوده است نه اصل غنی سازی.

ظریف گفت: در مورد تحریم ها نیز گرایشی در کشورهای غربی به ویژه مقامات آمریکایی بوده که فکر می کنند تحریم ها برایشان منفعتی داشته و راه حل است که لذا تحریم ها هم مورد اختلاف است .