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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

لاوروف:

امیدواریم روابط با اروپا از "نقطه برگشت ناپذیر" نگذرد

امیدواریم روابط با اروپا از "نقطه برگشت ناپذیر" نگذرد

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد مسکو امیدوار است که روابط با اروپا از "نقطه برگشت ناپذیر" نگذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکانامیک تایمز، سرگئی لاوروف در نشستی در مینسک پایتخت بلاروس پیش از دیدار با همتای آلمانی خود گفت روسیه امیدوار است که روابط با اتحادیه اروپا به خاطر اوکراین از نقطه ای نگذرد که هیچ جای بازگشتی پس از آن وجود نداشته باشد.

لاوروف همچنین با اشاره به اینکه تحریمها علیه مسکو به هیچ جایی نمی‌ رسند، گفت در پی تقابل با اروپا نیستیم و برای لغو تحریم ها التماس نمی‌ کنیم.

"فرانک- والتر اشتاین مایر" وزیر امورخارجه آلمان همچنین در ادامه سفر خود به روسیه و اوکراین در دیدار با همتای روسی خود درباره مناسبات دوجانبه برلین- مسکو گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

کد مطلب 2423627

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