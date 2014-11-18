فوت ۲ نفر در حوادث ترافیکی قم/ مرگ عابر در اثر برخورد با کامیون

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متاسفانه واژگونی خودروی سواری موجب فوت در دم آقای حدودا ۳۵ ساله شد.

وی ادامه داد: در حادثه ای دیگر در خیابان امام بعد از میدان شهید زین الدین تصادف عابر پیاده با کامیون موجب فوت در دم آقایی حدود ۳۰ ساله شد.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قم گفت: در یکی از حوادث بوقوع پیوسته بالگرد اورژانس ۱۱۵ برای نجات جان مصدمان حادثه سقوط ۲ کارگر جوان در چاه در بخش کهک در روستای میم اعزام شد.

وی بیان کرد: طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر سقوط ۲ کارگر ۱۷ ساله و ۳۵ ساله در چاهی در روستای میم بخش کهک، به سرعت یک دستگاه آمبولانس مرکز اورژانس ۱۱۵ از نزدیکترین پایگاه به محل حادثه اعزام شد.

باقری ادامه داد: با حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی، با توجه به وخامت وضعیت جسمانی مجروحان سریعا بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شد و در کمترین زمان ممکن مجروحان را با حمایت‌های درمانی ویژه به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل کردند.