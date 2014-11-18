هماهنگ کردن روش زندگی مردم با سیره امام حسین (ع) در مجالس عزای سالارشهیدان

حجت الاسلام محمد رضا طاهری، در ادامه سلسله گفتگوهای "از عاشورا تا اربعین" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت پیروی از سبك و سیره اهل بیت (ع) در مجالس عزاداری گفت: بايد توجه داشته باشیم كه وقتی می توانیم مجلسی را حسینی بنامیم كه بر اساس استانداردهای اهل بیت (ع) و شیوه آن ها در برگزاري يك مجلس براي امام حسين(ع) اجرا شود.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: ما اجازه نداریم تا با ذهنیات و برداشت های خودمان عزاداری و مراسمات را تحلیل و برگزار كنیم زیرا اهل بیت (ع) این مراسمات را با هدفی مشخص و استاندارد های ویژه پایه گذاری كرده و به دنبال شكل گیری یك نهاد گسترده بودند.

لزوم آشنا شدن با سیره اهل بیت در برگزاری مجلس عزای سیدالشهدا

مدیر تولید محتوای موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: ممكن است فردی مجلسی را برگزار نماید و در آن ذكر مصیبت نیز بگوید اما آن مجلس اگر با هدف و استانداردهای مشخص شده هماهنگ نباشد، یك مراسم عزاداری خواهد بود كه زیاد ارزشی ندارد.

حجت الاسلام طاهری افزود: باید به روایات و همچنین سیره اهل بیت (ع) در رابطه با اقامه عزاداری برای اباعبدالله (ع) آشنا باشیم و اگر می خواهیم كه مجلسی مورد عنایت این عزیزان داشته باشیم باید به اهل بیت مراجعه كرده و استانداردهای آن را پيدا و آن را اجرا نماييم.

وی ادامه داد: اهداف، جهت گیری ها، رویكردها، شیوه ها و حتی شاكله برگزاری یك هیئت را نیز باید از كلام و سیره اهل بیت (ع) پیدا كرد و در همان مسیری كه آنان برای آن برنامه ریزی كردند قدم برداریم تا جلسات ما مورد توجه ائمه اطهار قرار بگیرد.

حجت الاسلام طاهری گفت: روایات زیادی در باب چگونگی برگزاری مراسم برای امام حسین(ع) وجود دارد كه طبق آن باید در گام اول قله و هدف اهل بیت (ع) از تشكیل این چنین مراسمی را پیدا و آن را تقویت كرد.

استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: هدف از برگزاری مجلس امام حسین (ع) توسط دیگر ائمه، به همان هدف امام حسین (ع) بر می گردد و آنان قصد احیا كردن جریان حركت امام حسین (ع) را داشتند.

مدیر تولید محتوای موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ادامه داد: در مجالسی كه امام صادق (ع) برای جد بزرگوارشان برگزار می كردند، از شاعرانی نیز دعوت می كردند تا ضمن شعر خوانی، فلسفه قیام امام حسین (ع) را تببین كنند و متن شعرهایی كه به ما رسیده است خود نیز می تواند الگویی برای برگزاری یك هیئت خوب باشد.

تببین علت قیام هدف برگزاری هیئات مذهبی برای سالار شهیدان

نویسنده كتب دینی، هدف اول از برگزاری هیئت و مجلس عزا برای امام سوم شيعيان را تببین علت قیام امام حسین (ع) خواند و افزود: ائمه اطهار (ع) به دنبال این بودند كه علت قیام امام حسین(ع) را برای مردم در مجالس عزاداری تبیین كنند و به مردم بفهمانند كه روش و سیره زندگی شما باید با امام حسین (ع) هماهنگ باشد.

حجت الاسلام طاهری ادامه داد: هدف دوم این بود كه به پیروان آن حضرت این نكته گوشزد شود كه گریه و اظهار ناراحتی برای امام حسین (ع) باید در راستای شكست و از بین بردن ظلم و ستم زمان خود باشد نه فقط به صرف اینكه یك نفر با مظلومیتی عجیب در تاریخ كشته شده است، شروع به گریه و ناراحتی بكنیم.

وی بیان داشت: اهل بیت (ع) هیچگاه و هیچ مجلسی را بدون شعر خوانی و سخنرانی برگزار نكردند و همیشه به دنبال این بودند تا قیام امام حسین (ع) را سیاسی ترین قیام تاریخ برای تشكیل حكومت اسلامی بر ضد حاكم ظالم آن دوران نشان دهند.

مدیر تولید محتوای موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: اهل بیت (ع) گریه بر امام حسین (ع) را به این ربط می دادند كه باید در جهت تشكیل حاكمیت اسلامی تلاش كرده و با هدف انتقام گرفتن از دشمنان امام حسین(ع) این مجالس را برگزار نماییم.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به سخن شهید مطهری افزود: ایشان در رابطه با تحلیل ماجرا كربلا معتقد بودند كه باید یزید زمان را بشناسی، و این یعنی اینكه طبق سیره امام حسین (ع) باید مراسم های عزاداری به مرگ بر آمریكا و اسرائیل و مرگ بر شاه ختم شود.

وی گفت: اگر گریه بر امام حسین فقط به دلیل شهادت مظلومانه ایشان و حس ترحم باشد، با جریان "سووشون" كه یك داستان و یا افسانه ایرانی است چه تفاوتی دارد؟ در حالی كه تفاوت اصلی آن این است كه امام حسین (ع) برای اقامه حاكمیت اسلامی در جامعه قیام كرده و كشته شدند و علت این این بود كه مردم در انجام وظیفه مردمی خود كوتاهی كردند.

هیئت های امام حسین (ع) باید به یك جریان ارزشمند اندیشه ای و یك رفتار اجتماعی تبدیل شود كه محوریت آن مبارزه با ظلم خواهد بود. استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در هر مقطعی كه گروهی اسلامی قیام كرده و روی كار آمدند پرچم عزای امام حسین (ع) را در دست داشتند و انقلاب اسلامی ایران نیز با چنین رویكردی روی كار آمد.

نویسنده كتب دینی ادامه داد: هیئت های امام حسین (ع) باید به یك جریان ارزشمند اندیشه ای و یك رفتار اجتماعی تبدیل شود كه محوریت آن مبارزه با ظلم خواهد بود.

حجت الاسلام طاهری گفت: امروزه ما نیز ضمن دنباله روی اهداف امام حسین(ع) باید حاكیمت امام زمان را در جهان نشان داده و چشم های جهانیان را به ایشان معطوف كنیم.

وی در پایان گفت: كارآمد كردن حكومت دینی و همچنین دغدغه سازی برای زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) در حاكمیت فعلی از وظایف اصلی و جزو اهداف ما باشد.

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گفتگو: بونس طاهریان