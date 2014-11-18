بیش از 60 درصد قبول شدگان مقطع فوق لیسانس دانشگاه سراسری از دانشگاه پیام نور هستند

احسان توابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خروجی دانشگاه پیام نور قابل قبول تر از دانشگاههای دیگر است افزود: این دانشگاه فرصتی شده که دانشجویان را به حدی برسانیم که بتوانند به مدارج بالا دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه 95 درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور بومی هستند ابراز کرد:بومی بودن دانشجویان دانشگاه پیام نور موجب شده تا بودجه از استان خارج نشود و هزینه کرد آنان در داخل استان باقی بماند.

رئیس دانشگاه واحد پیام نور زنجان کیفی سازی نسبت به دانشجو و استاد را امری مهم دانست و افزود:اگر این آموزش ها در دوران دبیرستان موفق نباشد در دانشگاه هیچ گونه موفقیتی را موجب نخواهد شد.

توابی از تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان خبر داد و ابراز کرد:در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجویان با دریافت تسهیلات، ادامه تحصیل می دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد زنجان تعداد دانشجویان مقطع دکترا را 6 نفر در رشته شیمی اعلام کرد و گفت:حدود 30 نفر در مقطع کارشناسی ارشد فضا، 120 نفر در رشته ادبیات و 10 هزار نفر دانشجو در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.