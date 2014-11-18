الهیاری: ثبت محور تاریخی اصفهان مهمترین اولویت میراث فرهنگی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت محور تاریخی طبیعی اصفهان به عنوان بلندترین محور تاریخی ‌فرهنگی جهان به طول شش کیلومتر در سازمان یونسکو، یکی از مهم ترین مسائلی است که در طول سال های گذشته مطرح بوده اما با وجود اینکه به گفته طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، ۹۰ درصد اقدامات لازم برای ثبت این محور انجام شده بود ۱۰ درصد نهایی در اصفهان به نتیجه نرسید و هنوز این اقدام انجام نشده است.

با ثبت این محور تاریخی طبیعی در واقع ۳۹۹ اثر ارزشمند تاریخی اصفهان و فضاها و بناهای ارزشمند و کم نظیر مانند میدان نقش جهان، دولتخانه صفوی، مجموعه بازار، تخت فولاد و منطقه جلفا در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار می گیرد و رودخانه زاینده رود و مسایل جانبی آن نیز جنبه بین المللی پیدا می کند.

در این ارتباط فریدون الهیاری مدیر جدید میراث فرهنگی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرایی کردن برنامه های ناتمام گذشته میراث فرهنگی اصفهان یکی از مهم ترین اولویت های این اداره در دوره مدیریتی جدید است.

وی افزود: در همین ارتباط ثبت محور تاریخی اصفهان یکی از برنامه های مهم در دست مطالعه میراث فرهنگی اصفهان است که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

این مقام مسئول افزود: کمیته کارشناسی و فنی قوی برای بررسی جامع و بازنگری اقدامات گذشته در زمینه ثبت این محور در یونسکو نشکیل شده است چرا که این موضوع مهم ترین اولویت مورد پیگیری میراث فرهنگی شهر اصفهان در سطح جهانی است.

وی همچنین در ارتباط با آبراهه های دوران صفوی در زیر بلوار چهارباغ اصفهان ابراز داشت: احیای بخش های باقی مانده از این آبراهه ها همچون بندهای مختلف این کانال های آب نیز در دستور کار اداره میراث فرهنگی اصفهان قرار دارد.