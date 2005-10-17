انفجارات اهواز يقينا از آن سوي مرزها پشتيباني و تقويت شده است/ مركز جبهه دموكراتيك آزاديبخش خوزستان در لندن است

سردار كلولي دزفولي فرمانده منطقه مقاومت استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در مورد انفجار اخير اهواز و تلاش هاي صورت گرفته در مورد شناسايي عوامل آن گفت : انفجارهاي صورت گرفته در اهواز يقينا از آن سوي مرزها پشتيباني و تقويت شده است و اين مساله براي ما كاملا روشن و مشخص است.

وي با اشاره به استقرار انگليسي ها در جنوب عراق و در همسايگي استان خوزستان افزود: ارتباط انگليس با بسياري از حوادث اتفاق افتاده در اين منطقه قابل انكار نيست، همچنان كه پشتيباني و آموزش عوامل انفجارهاي پيشين اهواز را انگليسي ها بر عهده داشته اند.

سردار كلولي با اشاره به بيانيه اي كه سفارت انگليس در مدت كمي پس از وقوع انفجار اخير در محكوميت آن صادر كرد، گفت : معمولا آنهايي كه خود را در معرض اتهام مي دانند، اولين كساني هستند كه مي خواهند خود را از وقوع جرياني مبرا كنند.

فرمانده منطقه مقاومت استان خوزستان با بيان اين كه اقدامات نظامي و امنيتي كه در شوراي تامين استان براي ان تصميم گيري شده است، به صورت كامل قابل بيان و انتشار نيست، تصريح كرد : مركز جبهه دموكراتيك آزاديبخش خوزستان اكنون در لندن فعاليت دارد و اين مساله و ارتباطات آنان بايد مورد بررسي و پيگيري دقيق قرار گيرد.