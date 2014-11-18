حضور تیم کونگ فوی قم در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی کرمانشاه

محمد خان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هیئت کونگفو استان قم روزهای پایانی هفته جاری در مسابقات کونگفو قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت میپردازد.
وی گفت: این مسابقات که جنبه انتخابی تیم ملی کونگفو را نیز دارد روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبانماه به میزبانی هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان کرمانشاه به انجام میرسد و تیم قم ۲۷ آبان راهی این مسابقات میشود.
رئیس هیئت هنرهای رزمی وکونگ فوی استان قم افزود: ترکیب تیم کونگ فوی استان قم را در این مسابقات در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم مجید مهاجر، در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم علی قادری، در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم سجاد نوروزی و در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم حسن قراگوزلو تشکیل میدهند.
خان احمدی بیان داشت: در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم قاسم مهدوی، در وزن منهای ۷۸ کیلوگرم سجاد قربانی، در وزن منهای ۸۸ کیلوگرم جواد سپهرکیا و سرانجام در دسته به اضافه ۹۳ کیلوگرم امید کتابی دیگر اعضای تیم کونگ فوی استان قم هستند.
وی عنوان کرد: مربیگری تیم کونگ فوی قم اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور را رضا نشعلچی بر عهده دارد و سرپرستی این تیم بر عهده علی قنبری است.
رئیس هیئت هنرهای رزمی وکونگ فوی استان قم در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره وضعیت فعالیت خانه کونگ فوی استان قم تصریح کرد: خانه کونگ فو در حال حاضر به صورت دو شیفته صبح و عصر مشغول به کار است که بانوان رزمی کار نیز در همین سالن، تمرینات خود را برگزار میکنند.
رئیس هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو قم تصریح کرد: با توجه به فضای خانه کونگ فو و نیز تامین هزینههای هیئت هنرهای رزمی استان قم، بخشی از فضای این سالن در اختیار رشتههای ژیمناستیک، کاراته و بدنسازی و پرورش اندام قرار گرفته است به ویژه اینکه کونگ فوکاران نیز میتوانند از امکانات بدنسازی در این سالن استفاده کنند و از مراجعه به باشگاههایی خارج از فضای خانه کونگ فو بینیاز شوند.