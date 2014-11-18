شورای فنی کشتی فرنگی تشكيل جلسه داد

به گزارش خبرگزاري مهر، در نشست شورای فنی تيمهای ملی كشتی فرنگی مقرر شد بعد از کارگاه فنی در رده سنی جوانان و بزرگسالان در آذرماه سال جاری مدیر تیمهای ملی کشتی فرنگی نسبت به استفاده از مربیان واجد شرایط در کارگاه مذکور اقدام و در نهایت پس از کارگاه یاده شده، پیشنهادات خود را مجددا به شورای فنی ارائه دهد.
همچنين قرار شد با توجه به ارزیابی شورای فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی، مدیریت تیمهای ملی در ایجاد فرصتهای خاص به سرمایه گذاریهای ممکن، نسبت به توجه ویژه به استعدادهای جوان و آیندهدار بخصوص در اعزامها اقدام كند.