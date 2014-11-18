اجرای طرح عدم تداخل ساعات پرواز با فریضه نماز اول وقت/ جلوگیری از پرواز ۳۰۰ هواپیما در هنگام نماز صبح

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح وظایف ستاد اقامه نماز فرودگاه های کشور، اظهار داشت: در حوزه مدیریت، علاوه بر تامین ائمه جماعات برای تمامی فرودگاه ها، وظایفی از قبیل راه اندازی، بازسازی و تجهیز نمازخانه ها و همچنین یکسان سازی شکل ظاهری این اماکن در دستور کار ستاد قرار دارد.

وی افزود: ائمه جماعات اعزامی به فرودگاه های کشور، ابتدا توسط ستاد اقامه نماز، از لحاظ سطح سواد و معلومات، زیبا خوانی نماز، آراستگی ظاهر و نظم در انجام امور، مورد گزینش قرار می گیرند و سپس در صورت کسب حدنصاب مورد انتظار ستاد، نسبت به همکاری اقدام می شود.

زیبا خوانی نماز توسط ائمه جماعات یکی از تاکیدات ستاد اقامه نماز فرودگاه های کشور

رئیس ستاد اقامه نماز فرودگاه های کشور، با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری در خصوص اقامه نماز در سراسر نهادها و دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: شرح وظایف ائمه جماعات فرودگاه ها در هشت بند خلاصه می شود که از آن جمله می توان به پاسخگویی به سوالات شرعی، تلاوت زیبا، آموزش و ... اشاره کرد که این موارد کمک می کند تا در نهایت روحانیان برای اجرای فتوای مقام رهبری مبنی بر اقامه ۲۰دقیقه نماز جماعت آماده و مهیا باشند.

عباسی، تلاوت زیبای نماز را یکی از تاکیدات ستاد اقامه نماز فرودگاه های کشور به روحانیان دانست و ابراز داشت: این امر به خودی خود باعث جذب نمازگزاران می شود.

وی افزود: ستاد اقامه نماز فرودگاه های کشور همواره به دنبال روحانیانی خوشفکر، جوان و باحوصله در انجام وظایف است.

بازسازی نمازخانه های فرودگاه های کشور/ اجرای طرح ملی قرائت روزانه قرآن کریم

مشاور مدیرکل فرودگاه های کشور با تاکید بر تلاش های ستاد اقامه نماز برای بازسازی نمازخانه های واقع در فرودگاه های سراسر کشور، خاطرنشان کرد: احداث، بازسازی و تجهیز نمازخانه فرودگاه های کشور از هشت سال پیش آغاز شده است و ستاد از همان ابتدا قصد و همت خود را بر بهسازی این اماکن به شکلی که در شان نمازگزاران باشد، بنا نهاده است.

عباسی در خصوص طرح یکسان سازی فضای نمازخانه ای فرودگاه های سراسر کشور توضیح داد: این طرح، طی پروسه ای پنج ساله، انجام شد و همانطور که در فرودگاه شاهرود می توان ملاحظه کرد، فرش ها، محراب، تجهیزات و تزئینات با نمازخانه های سراسر کشور یکسان است.

وی در توضیح طرح ملی قرائت و ترتیل قرآن مجید در فرودگاه های کشور نیز گفت: ترویج صحیح خوانی قرآن کریم از هفت سال پیش اجرا می شود و این طرح شامل قرائت روزانه یک صفحه از کتاب الهی به همراه ترجمه است که در سراسر فرودگاه های کشور به صورت یکسان و هماهنگ اجرا می شود.

عباسی، با اشاره به استقبال خوب مردم و مسئولان از این طرح ملی خاطرنشان کرد: قرائت روزانه در فرودگاه های کشور بین دو نماز ظهر و عصر به این شکل انجام می پذیرد که همان صفحه و آیات از کلام وحی که در شاهرود توسط سیستم صوتی پخش می شود، در شیراز یا تهران نیز در حال پخش است.

وی ادامه داد: در پایان یک دور روخوانی قرآن مجید در فرودگاه های کشور جشن ختم قرآن مجید نیز برگزار می شود که این مهم، تاثیر بسیار زیادی در رابطه با آموزش و ارتباط برقرار کردن کارکنان و مسافران با کلام الله مجید دارد.

جلوگیری از ۳۰۰پرواز به دلیل تداخل با نماز صبح

مشاور مدیر کل فرودگاه های کشور با اعلام این مطلب که در سنوات پیشین جلوی ۳۰۰ پرواز داخلی به واسطه تداخل با نماز صبح گرفته شده است، گفت: مدیریت فرودگاه های کشور برای عدم تداخل نماز صبح با پرواز های داخلی، بخشنامه ای را برای همه شرکت های هوایی ارسال کرده است که طی آن ساعات پروازی صبح به واسطه برپایی نماز، باید نیم ساعت شناور باشند.

عباسی در ادامه تصریح کرد: در راستای اجرای این مهم در سالهای پیش از پروازها در خطوط هوایی مختلف، که ساعات پروازشان با نماز صبح تداخل داشت و موجب قضا شدن نماز مسافران می شد، جلوگیری به عمل آمد و خوشبختانه امروز هیچ گزارشی از عدم اجرای این بخشنامه در سراسر کشور به دست ما نرسیده است.

وی افزود: اجرای این تصمیم در حدود پنج سال گذشته سبب شده است تا مقوله تداخل ساعات پروازها با نماز صبح دیگر مشاهده نشود.

اقدامات فرهنگی ستاد اقامه نماز در فرودگاه های کشور

رئیس ستاد اقامه نماز فرودگاه های کشور در پاسخ به سوالی با موضوع اقدامات فرهنگی ستاد، در ساختار فرودگاه های سراسر ایران اسلامی، گفت: از جمله اقدامات مهم می توان به ترویج فرهنگ نماز برای کارکنان، برگذاری جشن تکلیف ویژه فرزندان مجموعه هواپیمایی کشور، نرم افزارهای آموزش قرائت و تفسیر و دوره های آموزشی برای کارکنان اشاره کرد

عباسی با اشاره به بخشنامه معاونت راهبردی ریاست جمهوری در زمینه آموزش مفاهیم قرآن کریم به کارکنان بخش های دولتی، اظهار داشت: طبق این دستورالعمل، کارکنان موظف هستند ۲۸ ساعت دوره آموزشی قرآن کریم را بگذرانند و در صورت کسب حدنصاب قبولی، موفق به اخذ گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی قرآن ستاد، می شوند که این مهم در ارزشیابی سالانه آنها بسیار موثر است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه نظارت ستاد اقامه نماز، بر فعالیت های فرهنگی فرودگاه های سراسر کشور، ابراز داشت: برنامه ها و طرح های فرهنگی ابلاغی، از قبل کارشناسی شده و توسط بخشنامه ها به مسئولان مربوطه اطلاع رسانی می شود.

مشاور مدیر کل فرودگاه های کشور در خاتمه افزود: برای نظارت هرچه بهتر با تعامل دستگاه های ذی ربط و سرکشی به فرودگاه ها، نقاط ضعف و قوت شناسایی می شود.